Paula Modersohn-Becker: Sitzende Mutter mit Kind, 1906, Von-der-Heydt-Museum Wuppertal. Foto: Antje Zeis-Loi

Die Ausstellung "Zwischen Worpswede und Paris" zuim Wuppertaler Von-der-Heydt-Museum zeigt-Kritiker Alexander Menden sehr schön, wie die Malerin von ihren französischen Kollegen lernte: Es kommt nicht darauf an, was man in der Natur sieht, sondern was man dabei empfindet. Wofür ihr Mann, der Maler Otto Modersohn, sie verspottete. Modersohn-Becker "besuchte kunsthistorische Vorlesungen an der Sorbonne und belegte Zeichenkurse an der École des Beaux-Arts und der Académie Colarossi. In Paris sah sie auch zum ersten Mal Werke des damals in Deutschland noch weitgehend unbekannten, die auf sie wirkten 'wie ein Gewitter oder ein großes Ereignis'. Derweist deutlich Cézannes Einfluss auf, möglicherweise auch den, obwohl nicht klar ist, ob sie dessen Werke tatsächlich sah. Überzeugend auch die Nebeneinanderstellung von einem 'Selbstbildnis mit Kette' (1903) und einem als Porträt gestalteten Deckel eines Sarkophags - die Übernahme jener reduzierten Darstellungsform, die sie an antiker Kunst so bewunderte, ist hier klar erkennbar."Weiteres: Christian Thomas freut sich in derüber die Wiederentdeckung des Malers, dem der Düsseldorfer Kunstpalast eine Ausstellung widmet. Rolf Brockschmidt porträtiert imden syrischen Maler, der zur Zeit als Artist in Residence im Museum für Islamische Kunst gastiert. Besprochen wird die Ausstellung "Berlin in der Revolution" im Museum für Fotografie Berliner Zeitung ).