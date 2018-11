Anlässlich einer neuen Oral History überwieder laut geworfene Vorwürfe, Bowie habe zeitweise mitkokettiert und sei überdies im Umgang mit weiblichen Fans eingewesen, wiegelt Torsten Groß in der, wenn auch nicht gar so richtig überzeugend, ab: Der unbekümmerte Umgang mit teils minderjährigen Groupies sei Ausdruck derin diesen Jahren gewesen und Bowies Faschismus-Spleen in erster Linie, die sich im Nu legte, als in Berlin plötzliche echte Altnazis Bowies Nähe suchten. "Zumal das demonstrative Spiel mit Nazi-Symbolik einige Jahre zumgehörte: Keith Moon, Brian Jones und Keith Richards trugen zu unterschiedlichen Zeiten Nazi-Uniformen, eine Provokationsmethode, die im britischen Punk von Leuten wie Siouxsie Sioux und Sid Vicious reaktiviert wurde.spielten ebenso mit faschistischen Symbolen wieNazi-Memorabilia sammelte und John Lennon das Publikum der frühen Hamburger Beatles-Shows bisweilen mit 'Heil, Hitler' begrüßte.wird man keinen von diesen Leuten bezeichnen wollen."Schwer begeistert bespricht Martin Schäfer in derdie Nummer 14 ausBootleg-Serie, die den minutiösen Nachvollzug gestattet, wie die Stücke zu Dylans 74er Album "Blood on the Tracks" Kontur annahmen: In der Edition finden sich "lauter Beweise dafür, was in der Pop-Musik anmöglich ist."Weitere Artikel: Im stellt Linda Gerner die schwerhörige Youtuberin vor, dieübersetzt. York Schaefer berichtet für dievom "Le Guess Who?"-Festival in Utrecht. Besprochen werden das neue Album "Fuck Penetration" von Freitag ),Berliner Konzert ( Tagesspiegel ), eine Aufführung von' "The Fall of the House of Usher" im Innsbrucker Haus der Musik (FAZ) und neue Klassikveröffentlichungen, darunter eine CD dermit Aufnahmen von Kompositionen von).