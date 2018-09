Liebe Anja,dies ist der Brief eines Scheiterns. Du hattest mir vier Bände mit Gedichten aus Georgien geschickt und mich aus Anlass der Buchmesse um eine Tagtigall gebeten. Ich habe die Bücher wieder und wieder zu lesen begonnen. Ich habe mich an den Beschreibungen der Birken erfreut, mirund so manche andere Dinge vor Augen geführt und bin mit Zviad Ratiani beim Rasieren gestanden. Bei Adolf Endler habe ich Einblicke in die ältere georgische Poesie erhalten und bei Chekurishvili habe ich gelesen, dass Gedichte Burgen, Tempel und Gemächer sind. Zwischendurch habe ich immer wieder über das Gelesene nachgedacht, in mich hineingehört, und - wie bei jedem Lesen von Lyrik - versucht, einzelne Bilder, Klänge, Rhythmen sich entfalten zu lassen. Gedichte sind ja immer auch Räume, die man betreten muss.Und doch: ich kapituliere vor solch einer Übersichtsaufgabe. Dabei habe ich mich über viele Zeilen, die mir begegneten, gefreut, etwa: "", oder: "" Man lacht. Und dann? So ging es oft. Lauter Fenster, keine Türen, wenn man so will. Dabei weiß man: Lyrik spielt in Georgien traditionell eine sehr wichtige Rolle. Es heißt, sie sei die Grundsprache Georgiens und werde bis heute weitaus intensiver gelesen als in Deutschland. Nicht zuletzt weil die Überlieferung der georgischen Geschichte in Versepen geschrieben sei. Und es stimmt. Die erwähnten Gedichte über Pfirsichblüten und schwarze Drosseln sind klassische Naturgedichte. Und wenn auf Lyrikline georgische Dichter lesen ( zum Beispiel hier ), hört man sofort, dass da eine enorme Kraft dahintersteckt. Nur: ich vermag kein Porträt davon zu schreiben.Ich habe einmal einegesehen, sie stammte aus den zwanziger Jahren des zwanzigsten Jahrhunderts, glaube ich. Diese Moderne muss es auch in den Gedichten geben. Doch ich erkenne sie nicht. Das muss an meiner Unkenntnis liegen. Es fängt schon damit an, dass die Buchstaben für das in "lateinischer Ausgangsschrift" geschulte Auge auch bei mehrmaligem Betrachten von geheimnisvoller Schönheit bleiben, eine, die mir nicht einmal einen kleinen Finger zum Verständnis entgegenstreckt. Aber das heißt ja eigentlich nichts.Auch die Lehnworte aus dem Deutschen, die es ja wahrscheinlich gibt (wie in allen Sprachen), erkenne ich beim Lesen nicht. Wikipedia erklärt mir, dass der Name der Schrift,, Ritterschrift bedeutet und vor Jahrhunderten deshalb so rund geformt wurde, damit sie den Rittern leichter von der Hand gehe. Das passt ins Bild, das man von Georgien hat, genauer ins Vor-Bild: Georgien gilt als Land der Gesänge, Feste und Tänze, der freundlichen Menschen in einer überwältigenden Natur. Parallel assoziiert man Kriege, Bürgerkriege und Scharmützel verschiedenster Art. Abchasien, Aserbeidschan, Armenien, die Türkei - das alles, so stelle ich mir vor, wird sich in der Sprache wiederfinden.Bei Literaturen aus Ländern, von denen man nicht viel weiß, braucht es immer Persönlichkeiten, die sich auskennen, sich irgendwann aus welchem Grunde auch immer angesprochen fühlen und sich dann mit ihrem eigenen Enthusiasmus aufmachen, dasherüberzutragen. Manchmal sind es politische Gründe, warum das Augenmerk sich auf ein Land richtet, manchmal gibt es andere "Törchen" in die fremden Fiktionen, eine Liebe oder eine Verszeile vielleicht ...Zu den hiesigen Türöffnern in die lyrische Szene Georgiens gehörten einst, Ende der 1970er Jahre, Autoren wieoder. Später. Heute ist es unter anderem der Dichter, der sich engagiert. Unermüdlich wirbt er, dichtet nach und ediert. Grundlage für sein Tun sind offensichtlich gute Interlinearübersetzungen.Ich bewundere solche Kunst. Die Gedichtbände, die er veröffentlicht hat, beeindrucken auch der vielfältigen Stimmen wegen. Zum Beispiel, der in anderen Publikationen auch mal Schota Iataschwili geschrieben wird. Er hat ein Gedicht "Die Generation" verfasst, eine äußerst konkrete Angelegenheit und eine äußerst universelle Erfahrung: Wenn man heranwächst, ist man fraglos sein Alter, doch wenn man älter wird, entdeckt man dass man GENERATION istDas Gedicht geht noch weiter; irgendwann macht eine nächste Generation den Abgang, und wieder eine nächste .... Und doch gilt, wie es in der letzten Zeile heißt: "Viele der Gedichte, die ich bisher gelesen habe, zeichnen sich durch einen gewissen melancholischen Grundton aus. Ein radikalesdurchzieht die Zeilen. Die meisten sind im freien Vers geschrieben, einige sind Anrufungen, Evokationen - ein Ich wendet sich an ein Du, manchmal ist das Du auch das eigene Ich. Was bedeutet solch adressiertes Sprechen? Kann oder soll man daraus Rückschlüsse ziehen auf eine starke lyrische Tradition? Auf eine unsichere georgische Existenzweise? Welche Wurzeln hat das Bedürfnis nach Zwiegespräch und welche die Melancholie? Einmal erzählt ein Dichter,- als wolle er die poetische Grundstimmung erklären -, er habe als Kind oft seine Großmutter besucht und jedes Mal erfahren, wie diese vonnachgerade lebendig wurde. Daraus habe er geschlossen: "Einen Menschen traurig zu machen, ist wichtig,zu machen. Das Herz muss sterben, um wieder aufwachen zu können."Hat man erst einmal angefangen sich umzuschauen, entdeckt man, wie viele Publikationen georgischer Lyrik es gibt - meist in kleinen Verlagen. Wie gerne würde man tiefer in das Werk Einzelner eindringen. Aber wie? Zum Beispiel, der zu den "experimentellen" gerechnet wird. Er war gerade in Berlin bei einem deutsch georgischen Schriftstellertreffen ( Berlinisi ), und auf der Homepage gibt es ein Foto von ihm, einem Gemälde in altmeisterlichem Stile nachgebildet: Ein Mann sitzt am Küchentisch, Beine breit; vor ihm. Kurz gesagt: Die Verklärung des einfachen Lebens im Land, wo die Orangen blühen. Doch wozu die Stilisierung?Zviad Ratiani ist Autor und Übersetzer, er überträgt aus dem Englischen und aus dem Deutschen, u.a. Auden, Pound, Celan und Rilke, aber sicher noch viele Dichter mehr. Ich hatte gelesen, dass die Wiener Schriftstellerin, auch sie georgischer Herkunft, sich im Dezember 2017 für ihn eingesetzt hatte - aus Protest gegen seine damalige. Aber welches wäre der Grund, oder richtiger: welche Grundlosigkeit gibt es in seinem Werk, dass man davon ausgehen muss, dass die Polizei ihn aus politischen Gründen festsetzte? Hat er sich kritisch geäußert? Werden Schriftsteller in Georgien derzeit hinter Gitter gebracht?"Vorsätze für Dichterkollegen für 2018" überschrieb Ratiani sein folgendes Gedicht:Von derist nicht so oft die Rede in der Lyrik, die ich las. Oder ich erkenne die Hinweise nicht. Auch in dem Ex-Voto-Gedicht, das Hummelt nach einer Interlinearversion von T. Khachapuridze nachgedichtet hat, weiß ich nicht, auf was genau "Schreib, was dir keiner glauben wird" in Georgen anspielen könnte. Im Netz findet sich ein englisches Gedicht von ihm:Dazu heißt es: translated from the Georgian by the author andDu siehst, Anja, es gibt so einiges zu entdecken. Und das verdanken wir Übersetzern wie Tim Kercher, Sibylla Heintze oder Norbert Hummelt. Aber: ein Gedicht ist bekanntlich aus Sprache gemacht, und zu dieser eigenen Dimension des Gedichts, dem Umgang mit dem Material der Sprache, dringe ich, zumal bei solchen Überblicks-Versuchen, nicht vor. Insofern habe ich nach einer Weile kapituliert und sende Dir statt einer Tagtigall meinen Kapitulationsbericht. Ich könnte Dir noch Verse von anderen Dichtern zitieren, jungen, die wir alle auf der Buchmesse im Oktober hoffentlich sehen und hören werden, etwa. Doch in welcher Sprache werden wir sie danach befragen, was sie in ihrer Dichtung mit der Sprache anstellt? Erzählen könnte ich auch, und damit will ich schließen, von dem jungen, geboren 1983, dem ersten georgischen Dichter, der den SABA-Literaturpreis des Landes bereits zwei Mal erhielt. Im Netz bei Lyrikline fand ich folgendes Gedicht, das mir wie ein Schlusswort für diesen Brief erscheint:************