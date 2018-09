Nur 14 Leute haben sich in Dortmund bei einer Lesung ausundnach vielen Jahren der Ankündigung in wenigen Wochen nun offenbar tatsächlich erscheinenden Briefwechsel eingefunden, berichtet Andreas Platthaus in der. Doch umso köstlicher war das Vergnügen, etwa als es um die Passage ging, als Wollschläger, Mitarbeiter beim Karl-May-Verlag, im Auftrag Schmidts in einer Nacht-und-Nebelaktion für dessen May-Exegese wertvolle Materialien beschaffen sollte: 1962 mündete das in einen Brief, in dem Wollschläger "über die letztlich gescheiterte Entwendung des Schlüssels zum Tresor, in dem der Verlag heikle Dokumente aufbewahrte, erzählt - ein, das in Wollschlägers bizarrem Fazit mündet: 'Ich bin kein Erzähler.' Nicht nur hier erwies er sich vielmehr als einer der besten. Aber auch Schmidt täuschte sich gehörig: Er rechnete mit 'schwermütigem Spaß, wenn unsere Korrespondenz erscheint'. Nein, sie verheißt unendlichen Spaß über diese beiden ebenso Hoch- wie Schwermütigen und dabei so." rät im Freitext-Blog vondringend dazu, sich auf literarisches Experiment , in jedem Tag über den 27. September zu schreiben, einzulassen: "Von der ersten Seite an nimmt mich diefür den Text ein. Ich mag die darin ruhende Haltung zur Welt, die um die Gleichzeitigkeit der Lebensdinge weiß und sich einer skandalgeleiteten Aufmerksamkeitsökonomie widersetzt."Weitere Artikel: In einem online nachgereichten-Artikel berichtet Alem Grabovac von einer Tagung in Frankfurt über. DieDankesrede zur Entgegennahme des Max-Frisch-Förderpreises. Rainer Moritz legt uns in derfür die grauen Novemberabende Bücherstapel mit den Werken vonans Herz: "Hier ist einam Werk, der so tut, als sei Gnadenlosigkeit ihm fremd."Besprochen werden"Slow Horses" und"Die Verdunkelten" ( Perlentaucher ),Erzählband "Stimmen" aus dem Nachlass ( SZ ),"Die Frau auf meiner Schulter" ( Standard ),"Löwenzahnwirbelsturm in Orange" ( FR ),' "Zurück zu den Seen" NZZ ),"Heimat" ( Berliner Zeitung ) undStudie "Der Faustische Pakt: Goethe und die Goethe-Gesellschaft im Dritten Reich" ().