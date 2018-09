Gehen ist Tanzen: Anne Teresa De Keersmaekers Choreografie "Sechs Brandenburgische Konzerte" an der Volksbühne Berlin. Foto: © Anne Van Aerschot

Die meldet , dass zwanzig TänzerInnen schwere Vorwürfe gegen den Choreografen und Theatermachererhoben haben. In der Zeitschriftklagen sie in einem offenen Brief Machtmissbrauch und Übergriffe an: "Zudem berichten ehemalige Mitglieder der Tanzkompagnie von einer gängigen Praxis bei Fabre: ''. Der erste der zitierten Fälle ist gut 15 Jahre alt, der aktuellste fand dieses Jahr statt."





Das hättemal gleich zeigen sollen, meinen die Berliner Kritiker, völlig erschlagen von der Uraufführung einer Choreografie vonzu Bachs Brandenburgischen Konzerte an der Volksbühne , die Dercon noch vor seinem Abgang organisiert hatte. "Ja", knirscht Michaela Schlagenwerth in der so derconkritischen, "es istgeworden, wie eigentlich alles, was de Keersmaeker geschaffen hat, seit sie mit 22 Jahren ihr erstes wichtiges Stück, das zum Klassiker gewordene, 'Fase' choreografierte, zur Minimal-Music von Steve Reich. Schon damals hörte sie parallel Bachs 'Brandenburgische Konzerte.' Es ist also eine Rückkehr zu den Wurzeln."Was für einin die neue Saison, ruft imSandra Luzina. "Die Tänzer, die elegante schwarze Kostüme mit transparenten Oberteilen tragen, mutenan. Anfangs stellen sie sich in einer Reihe auf und schreiten beschwingt von hinten bis an die Rampe, um wieder umzukehren. Die Choreografin greift auf ihr Prinzip '' zurück, wobei Bachs Musik die Tänzer euphorisiert." - "Smart. Lässig. Machtvoll. Sexy? Ja, sexy auch", staunt Katrin Bettina Müller in der. "Einen Moment denkt man womöglich an dieder Modells bei großen Modenschauen. Ja, es geht durchaus auchbei diesem Tanz. Begehren nach Zugehörigkeit, nach Aufgenommen-werden in den Flow, nach Gesehenwerden, nach Zuneigung."Elena Philip ist die Choreografie etwas zu sehr "L'art pour l'art".Weitere Artikel: Im denkt Helmut Ploebst über die Bedeutung derund Opern nach. Johanna Adorján besucht für die Seite 3 derin Paris, der dort erstmals an der Comédie-Française inszeniert. Die Opernregisseurinspricht im Interview mit derüber gute Libretti, Frauenklischees und Händel, dessen "Alcina" sie gerade in Wien inszeniert.Besprochen werden außerdemVolksstück "Spekulanten" am Theater St. Gallen ( NZZ ),Slapstick-Oper "Im Amt für Todesangelegenheiten" am Theater Luzern ( nmz ),Inszenierung von Mozarts "Così fan tutte" in Hamburg ( nmz ),"Mackie Messer - Brechts Dreigroschenfilm" (),Inszenierung von Klaus Manns "Mephisto" am Wiener Burgtheater (),Musiktheater "Lost Highway" nach dem Film von David Lynch an der Oper Frankfurt (