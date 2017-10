Um die Gegenwart, französische Literatur und Männer heute geht es auch im Gespräch , dass Tania Martini in dermitführt. Die Schriftstellerin beklagt unter anderem den, der bald auch vor dem Antisemitismus nicht mehr halt machen werde, und einen allgemeinen konservativen Backlash. Frankreich sei eingeworden, sagt sie weiter. "Das ging Anfang des Jahrhunderts los und dann kam 9/11 und hat den Franzosen klargemacht, dass diezu Ende ist. Frankreich hat große Probleme mit dem Postkolonialismus, das wurde immer deutlicher. Gleichzeitig ging das Gefühl, eine wichtige Nation zu sein, verloren. Man kann das übrigens am besten an den jungen Männern in Paris sehen, egal welcher Herkunft, sie haben, das ist physisch, sie wissen nicht, wie sie sich anziehen sollen, wie sie sich eigentlich verhalten sollen."Im Berliner Literaturhaus trafenundaufeinander und diskutierten über schwere Fragen, berichtet Jan Knobloch in der, natürlich auch über die Malaise des Mannes und. Als Énard ausführte, dass Männer bei Houellebecq ihren Bedeutungsverlust nur verkraften könnten, indem "man ihre Hoden leckt", dämmert Knobloch, "dass im Symptomatischen manchmal ebenso viel Diagnostisches liegt wie im Diagnostischen Symptomatisches"-mit schweren Problemen haben wir hierzulande freilich auch vorzuweisen. Regisseur und Schriftstelleretwa, mit dem sich Moritz von Uslar auf einen Abend für die getroffen hat . Rohlers neuer Roman "Selbstverfickung" rechnet so ziemlich mit allem und jedem ab und inszeniert das Alter Ego seines Autors als einen, der moralisch alles hinter sich gelassen hat. "Die Frage, woher der schreibende Regisseur seinenimmt", lasse sich "auch nach längerem tastendem Zwiegespräch am Borchardt-Tisch" kaum beantworten, notiert von Uslar. "So ganz vage lässt sich vielleicht sagen, dass hier einer empört und beleidigt darüber ist, dass er sich - so auf das letzte Drittel seines Lebens - überhaupt noch mit Politik befassen soll. Es ist die Generation Oskar Roehler, die - im Post-Punk-Berlin sozialisiert und in den herrlich unpolitischen undaufgewachsen - auf die aufgebrachte Welt von globalem Terror und Flüchtlingskrise mit denAngst und Aggression reagiert."Weiteres: Das Literatur-Feature auf begleitet den Schriftstellerauf einer Reise nach. Prominent vertreten auf der Buchpreis-Shortlist und ein neues Verlagsgebäude im Bau:spielt wieder ganz weit vorne mit, schreibt Gerrit Bartels im. In der empfiehlt Richard Kämmerlings, in den Antiquariaten nachKosmonauten-Satire "Omon hinterm Mond" von 1992 Ausschau zu halten - es lohne sich! Im aktuellen ""-Comic tritt der stählerne Held gegen rassistische White Supremacists an, berichtet Ralph Trommer in der bringt eine Lange Nacht überBesprochen werden"Die kleinen roten Stühle" ( SZ ),undLyrikanthologie "Unmögliche Liebe" ( ZeitOnline ),"Schlafende Sonne" ( Zeit ),"Romeo oder Julia" ( FR ),"Die Kieferninseln" ( Tagesspiegel ),' Biografie über Freitag ),"Das Verschwinden der Adèle Bedeau" (), sowie' "Die Letzten","Am Himmel" und' "SIeben Nächte" ( Freitag ).In der online nachgereichten Frankfurter Anthologie schreibt Julia Trompeter über"April in Paris":"Ich lief und lief und kam nicht von der Stellein Paris. Unter mir, in der grommelnden Metro,..."