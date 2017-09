Dieworden ( mehr dazu hier ), nachdem die meisten Besetzer schon vorher das Haus verlassen hatten. Im zeichnen Christiane Peitz, Ronja Ringelstein und Hannes Soltau die Ereignisse nach, diesind für das heutige Berlin: "Die Politik, das Theater, die Besetzer, sie nehmen sich gegenseitig nicht ernst. So endet dieser Streit um ein Haus fürs Erste nicht im Eklat, nicht im Skandal, sondern als. 'Da wir keine Besetzung sind, kann es auch keine Räumung geben', beharren die Besetzer bis zuletzt. Räumen oder Nicht-Räumen, Tegel auf oder zu, Mieten runter statt rauf, marode Schulen, arbeitsunfähige Bürgerämter. Das: Die Stadt wurschtelt sich durch. Mit der nun ex-besetzten Volksbühne hat sie jetzt auch das Theater, das sie verdient."In der schwärmt Gereon Asmuth von den Besetzern: "Was für eine Farce. Und was für ein Verlust für Berlin. Denn das, was die Besetzer in wenigen Tagen auf die Beine gestellt haben, war ohne Zweifel das. Gemessen an den klassischen Maßstäben des Feuilletons war der kulturelle Output gering. Doch der Hauptact war das Plenum, bei demmit aller Leidenschaft um die Zukunft dieses Theater gerungen haben. Und um die der Stadt."Auf sieht Robin Detje das ganze sehr unsentimental: "Um die Geschichte ganz zu verstehen, muss man wissen: Berlin ist eine Stadt, in derPanikattacken auslöst. Es gibt einen quasi von oben verordneten Nostalgiezusammenhang. Offiziell angestrebt wird eine Art: kein Wohnungsbau auf dem Tempelhofer Feld, Tegel muss offen bleiben, Überlassung der Volksbühne an die Familie Castorf in Erbpacht zum ewigen Weiterwüten, die DDR war eigentlich gar nicht so schlecht und Sven Marquardt lässt immer alle ins Berghain rein. (Nur die Touristen nicht.) Will man sich als Künstler*in in Berlin mit der realen Gegenwart auseinandersetzen, hat man eher ein Problem. Schon, wird mindestens schief angeguckt."Außerdem: Aus dem eigentlichenist jetzt auch die Luft raus, bedauert Ulrich Seidler in der: "Wer hat jetzt noch Lust, sich über die Volksbühne zu streiten?" Auf giftet der ehemalige Volksbühnen-Dramaturggegen Chris Dercon. Daniele Muscionico hofft in der, dass Chris Dercon jetzt endlichbekommt: "Und vielleicht, wie andere in der Kunst auch, sogar." Auf fragt Simon Strauss: "Was wäre beispielsweise, wenn die ebenfalls jugendliche,' auf die Idee käme, hier ein Politbüro aufmachen zu wollen? Würden man ihnen dann nichteinräumen müssen? Diese Gewissensfrage muss man sich schon stellen." Und: "Eine. Für alle Beteiligten", bedauert Nikolaus Merck in der, Intendant der Staatsoper Berlin, die nun doch noch fertig wird, erzählt in einem ausufernden Interview mit Jan Brachmann in der, wie die Intendanten der Berliner Opern es hinbekommen haben, den Berliner "" klein zu halten: "Wir drei Intendanten waren damals ja alle neu: Barrie Kosky an der Komischen, Dietmar Schwarz an der Deutschen Oper und ich. Eine Sache hatten wir uns damals in die Hand geschworen: Wir machen, vor allem nicht öffentlich. Wir gehen manchmal essen und. Das funktioniert und ist sehr beglückend."Besprochen werdenInszenierung von Kafkas "Amerika" am Deutschen Theater Berlin ( nachtkritik Berliner Zeitung ) und die Uraufführung vonStück "Wie kann ich dich finden, zu mir ziehen und überreden zu bleiben (UA)?" am Nationaltheater Mannheim ( nachtkritik ).