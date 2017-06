So viel Gesellschaftskritik und doch so wenige starke Bilder, stöhnt Nicola Kuhn im, nachdem sie auf der Documenta 14 einen "Bußgang" nach dem anderen hingelegt hat: ". Die Documenta 14 nimmt sich die Schlechtigkeit der Welt zu Herzen, ob in Vergangenheit oder Gegenwart: Holocaust und Hungersnot 1943/44 in Bengalen, die Armut allgemein, Sklaverei, postkoloniale Ungerechtigkeit. Thema für Thema, Raum für Raum wird abgearbeitet, was auf der Liste der Untaten des Westens steht, insbesondere der Deutschen. Selten wurde die Kunst so massiv alsinszeniert.""Wirklich kein Must", meint auch Brigitte Werneburg in der: "Es ist schon bestürzend, zu sehen, wie Adam Szymczyk und sein achtköpfiges Kuratorenteam gute, interessante und manchmal einfach den Umständen geschuldete, besondere künstlerische Arbeiten an ihre ebenso hochtrabenden wieverraten, damit 'eine ganz andere politische und poetische Landkarte Europas entsteht als jene, die wir von der Europäischen Union kennen'"."Der Kurator ist Gott", lernt -Kritiker Philipp Meier in Kassel, denn: "Er stellt die Kunst unter eine These - unter seine These. Und jedes Mal, alle fünf Jahre, ist es wieder eine andere. Gleich bleibt sich nur, dass der Kurator, dieses Mal Adam Szymczyk, der Entscheidende und damit das Entscheidende ist - und nicht die Kunst.- und somit der eigentliche Künstler. Seine Documenta ist eine riesige Installation, ein. Die Künstler sind sein Personal, das die Exponate fabriziert, mit denen er seine Show bestückt." Und was nicht unter die These passen will, wird eben passend gemacht, meint Meier.-Kritikerin Catrin Lorch entdeckt in Kassel hingegen einen "für das 21. Jahrhundert", etwa in den Arbeiten des chinesischen Dokumentarfilmers, "die den Alltag in einer chinesischen Textilfabrik in Echtzeit verfolgen oder über Stunden das Sterben von 'Mrs Fang' begleiten. Selten hat man sich weiter entfernt gefühlt von den kurzen, kleinen Clips, mit denen Smartphone-Industrie und Internet-Seiten die Wirklichkeit darstellen. Dokumentationen sind zum eigenen Genre der Kunst geworden. Die bewegten Breitwandbilder haben die großflächige Leinwand der Historienmalerei abgelöst."Und in der fühlt sich Ingeborg Ruthe zur Selbsterkenntnis herausgefordert: "Bei der Distanzierung von den klassischen Kunst-Idealen hat diese Großschau eine weitere Stufe des Konzeptuell-Komplexen erklommen.. Es wird kategorisch aufgeklärt über den bedenklichen, gefährlichen Zustand der Welt." Für das haben Ralf Schlüter, Till Briegleb, Tim Sommer und Ute Thon erste Eindrücke von der Documenta gesammelt.Aushat der amerikanische Konzeptkünstlereine Holzskulptur komponiert, die auf die rassistischen Dimensionen der amerikanischen Justiz aufmerksam machen soll, berichtet Andrea Köhler in der. Die Installation, die aktuell auf dem Boden von Dakota-Indianern steht, deren Vorfahren Opfer der größten öffentlichenin der amerikanischen Geschichte wurden, soll nun wegen ihrer "potentiell traumarisierenden Wirkung" in einer rituellen Zeremonie verbrannt werden. Köhler fragt: "Soll in Zukunft wirklich der ganze Prozess - Schaffung des Kunstwerks, Protest, Mediation und Zerstörung - 'Vorbild einer sozial engagierten künstlerischen Praxis sein', wie die Schriftstellerin Arouna D'Souza vorschlägt? Ginge es nicht vielmehr darum, zu konzedieren, dass - allen gutgemeinten Intentionen zum Trotz - keinexistiert? Anders gesagt: dass der Ort einer Installation im Raum von diesem selbst nicht zu trennen ist?"Weiteres: Angetan berichtet Rose-Marie Gropp in dervon den Skulptur Projekten in Münster: "Die Skulptur Projekte Münster sind, schon allein von ihren Dimensionen her, die am ehesten menschlichem Maß gemäße Superkunstschau dieses Sommers. Und sie sind sehr wahrscheinlich die nachhaltigste - nicht nur wegen der Änkäufe durch die Stadt. Der Zehnjahresrhythmus macht einen Zeitschnitt möglich,, sondern angewandte Technik." Für das hat sich Silke Hohmann mit der Kuratorinüber ihr Konzept, den Standort Marl und die Aufgabe von Kunst im öffentlichen Raum unterhalten. In der spricht die Künstlerinüber ihren Unterwasser-Steg bei den Skulptur Projekten, die aktuelle Lage in der Türkei und die anstehende Istanbul-Biennale.