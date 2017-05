Nirgends habe er sich so unfrei, so unter Druck gefühlt wie in Berlin, erklärtim Interview mit der. Er würde sein Programm für die Volksbühne gern organisch entstehen lassen, in einem Zustand der: "Die Idee ist, dass wir etwas erfinden wollen, washat, das vielleicht völlig anders ist als die Kunst oder das Theater oder das Kino, das wir kennen. Das Kino beispielsweise entwickelt neue Weisen, Filme herauszubringen. Plötzlich gibt es kleine Filme von nur sechseinhalb Minuten, wie den neuen Film von Alejandro González Iñárritu in Cannes. Wenn es daneben auch Filme gibt, die 200 Stunden lang sind, und wenn die Produktions- und Distributionsbedingungen sich, dann muss man auch an eine andere Präsentationsform des Films denken. Das ist eine Revolution. Wir werden in allen Spartenerleben. Unser Programm soll den Konvoi der Sparten ermöglichen, neue Allianzen der Künste. So etwas macht jetzt auch Alexander Kluge mit Anna Viebrock und Thomas Demand . Das macht auch jemand wie der Intendantin Dortmund."Ein aktuelles Video-Interview mitfindet sich bei der. In der findet Katrin Bettina Müller dengar nicht so übel.Weitere Artikel: "Ich begegne in Wien tatsächlich Leuten, die mir sagen, sie wären schon damals dabei gewesen, als ich hier mein Debüt hatte!", erklärt , der am Freitag mit einer Gala an der Wiener Staatsoper seinfeiert, im Gespräch mit dem. Daniele Muscionico beschreibt in derdie Probleme des Theaters inBesprochen wird die Uraufführung von "Promised Ends: The Slow Arrow of Sorrow and Madness" durch dasaus Seattle bei den Wiener Festwochen ( Standard nachtkritik ) undFrankfurter Inszenierung von Wallace Shawns "Evening at the Talk House" bei den Ruhrfestspielen ( FAZ ).