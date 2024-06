Anouk Aimée, "die Geliebte", 1952 (Studio Harcourt, Public Domain)

"Made in England": Michael Powell und Emeric Pressburger

Die Filmkritiker trauern um die große, die im Alter von 92 Jahren gestorben ist. "Ihre Karriere gehorchte einem faszinierenden Wechselspiel von", hält Gerhard Midding in derfest. Aimée "brillierte im Rollenfach der modernen Frau, die das Glück zu suchen versteht, aber auch ihren Geliebten immer ein Rätsel bleibt. ... Die Liebeserklärung, die sie Marcello Mastroianni in 'Das süße Leben' machte, wirkte glaubhaft selbst noch in dem Moment, wo sie sich schon der Umarmung eines Anderen hingab. Diesehielt in der Schwebe, ob ihre Figuren die selbstzerstörerische Kraft der Gefühle fürchteten oder ob sie deren Überschwang misstrauten. Einlag über ihren besten Rollen; keine andere Schauspielerin trug in ihren Filmen so häufigwie sie.""Zu den Wundern des Kinos gehört, dass es seine Darsteller in immer neue Figuren schlüpfen und dabei doch immer sie selbst sein lässt", schwärmt Andreas Kilb in der. "Die, die sie umgab, hat die Regisseure ihrer Zeit davon abgehalten, an ihr herumzuexperimentieren. So wirken die Frauen, die sie für George Cukor ('Justine'), Sidney Lumet ('The Appointment'), Bernardo Bertolucci ('Tragödie eines lächerlichen Mannes') und immer wieder für Claude Lelouch ('Ein Hauch von Zärtlichkeit') verkörpert hat, wie Puzzlestücke eines Porträts, das erst jetzt, mit ihrem Tod,ist."Es "waren die Außenseiter der Nouvelle Vague, die sie im französischen Kino verewigten: in Rollen, die nicht mit den Klischees der Kindfrau spielten", schreibt Andreas Busche im. So gab sie etwa die Lola für: Es "war diein diesem Umfeld, das sich auf seine Modernität viel einbildete." Valerie Dirk würdigt imAimées "geheimnisvolle Eleganz". Bei Fellini gelang ihr damit der Durchbruch: "Bei ihm war sie immer die eine Frau, die dem gern in den Fetisch gleitenden Blick des Regisseurs standhielt."Michael Meyns hat in dersehr viel Freude anDokumentarfilm "Made in England" über die Filme vonund. Erzählt und inhaltlich getragen wird der Film von, der dabei auch immer wieder den Einfluss der beiden Briten auf seine eigenen Arbeiten aufdeckt, was "Made in England" in seinen "besten Momenten zu einerwerden lässt. Vor allem die ingedrehten Melodramen 'Irrtum im Jenseits', 'Schwarze Narzisse' und 'Die roten Schuhe' beschreibt Scorsese mit, der inzwischen aber vom Wissen um die eigene Sterblichkeit durchzogen ist."Weitere Artikel: Lena Karger spricht für diemit der Festivalleiterin Lea Wohl von Haselberg über das, das gestern begonnen hat (mehr dazu bereits hier ). Arne Koltermann erinnert in deran den armenischen Filmemacher, der vor 100 Jahren geboren wurde. Wolfgang Hamdorf spricht für denmitundüber deren Dokumentarfilm "Eternal You - Vom Ende der Endlichkeit". In der gratuliert Maria Wiesnerzum 70. Geburtstag.Besprochen werdenDokumentarfilm "Kulissen der Macht" über die US-Politik der letzten zwanzig Jahre (online nachgereicht von der FAZ ) und die Frankfurter Ausstellung "Neue Stimmen" über das FR ).