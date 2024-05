Georg Baselitz: "Die Maschine malt zweimal A. A. (The Machine Paints A. A. Twice)" 2023. Ausstellungsansicht White Cube London.

Ulla Wiggen: "Horisonten". 1969. Collection of the Norrköpings Konstmuseum / Per Myrehed

Wie eine Demonstration von ungebrochenererscheinen Cornelius Tittel in derdie Ausstellungen "A Confession of My Sins" in der Londoner White Cube Gallery und "adler barfuß" in der Salzburger Galerie Thaddaeus Ropac , die neue Werke des inzwischen im Rollstuhl sitzendenzeigen. In London etwa kehrt Baselitz zu seinen Anfängen zurück, denkt aber auch über die eigenenach, wenn er ein Selbstporträt als "bereits Entschwebter" zwischen ältere Werke hängt: "Was einem … die Sprache verschlägt, ist nicht allein die Härte und, mit der Baselitz hier sein eigenes Werk und dessen anstehendes Ende in den Blick nimmt. Es ist die Chuzpe, mit der er selbst die Indizien des körperlichen Verfalls noch in formale Innovation ummünzt: Auf dem Selbstporträt sind es wieanmutende Spuren seiner Gehhilfe, die der Leinwand zusätzliche Tiefe verleihen, während auf dem Zwillingsbildwie Walzer-Notationen um das Motiv herum wirbeln."Könnte der 1942 geborenen schwedischen Künstlerineine Zweitkarriere beschieden sein, wie sie etwa Hilma af Klint nach ihrer Wiederentdeckung vergönnt ist? Karlheinz Lüdeking kann es in dernach der Ausstellung "Outside / Inside" im Fridericianum Kassel jedenfalls nur hoffen, erkennt er in den präzisen Porträts der Schwedin doch erst, "was sich im Offensichtlichen verbirgt": Wiggen "malt seit vielen Jahren, bei denen sie mit enormem Aufwand dieihr bekannter Personen wiedergibt. Biometrisch gesehen ist die Iris angeblich einmalig wie ein Fingerabdruck. Wenn man sie malt, müsste demnach ein unverwechselbares Porträt einer bestimmten Person entstehen, und tatsächlich wird deren Name seit 2019 auch im Titel genannt. Doch weder das Bild noch seine Beschriftung sagen, was das für eine Person ist., eine ornamentale Umrahmung, doch in der Mitte des stark vergrößerten und isoliertenlauert immer das schwarze Loch der Pupille, das uns mit einem anonymen Blick anstarrt."Weitere Artikel: Im Interview spricht der kalifornische Künstler, der nach einer Retrospektive in New York nun erstmals in Deutschland zusammen mit der Malerinim Schinkel Pavillon ausstellt, über sein Werk. Die "" soll Renaissance-Forschern zu Folge vor der Landschaft vonSee sitzen, meldet Ingeborg Ruthe in der. Olga Kronsteiner erläutert imam Beispiel von zwei, die heute Christie's in New York versteigert werden, wiesein können.Besprochen werden eine Ausstellung im Berliner Kunstverein Ost , der der DDR-Künstlergruppe "Auto-Perforations-Artisten" eine Retrospektive widmet ( FR ) sowie die Ausstellung "Wälder. Von der Romantik in die Zukunft", die auf drei Museen verteilt ist: das Senckenberg Museum, das Deutschen Romantik-Museum in Frankfurt am Main und das Sinclair-Haus in Bad Homburg ( taz ).