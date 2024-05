Kiki Kogelnik, Desire, 1979, Olio e acrilico su tela, 102 x 152 cm, A. Robert Towbin e Lisa Towbin © Kiki Kogelnik Foundation. All rights reserved

Philipp Meier bejubelt in derdie Kunst, der im Kunsthaus Zürich derzeit eine Ausstellung gewidmet ist. Die Österreicherin blieb in ihrer Heimat ebenso Außenseiterin wie in ihrer Wahlheimat New York, wohin sie in den 1960ern zog. Ihrer Zeit voraus war sie hier wie dort: "Ihre Palette bestand aus kräftigen, kontrastreichen Farben wie Orange und Pink, dazu immer wieder auch Silber. Körper und Gliedmaßen,und Totenköpfe in leuchtenden Farben prägten nun ihre Kunst. Radikal sind ihre sogenannten Hangings. Kogelnik nahm die Umrisse menschlicher Körper, schnitt daraus Schablonen in Schaumstoff oder Vinyl und hängte diese an Kleiderbügel. Da ergeben sich Assoziationen mit weiblichen Tätigkeiten wie Wäscheaufhängen und Schneidern. Die feministisch geprägte 'Body Art' von, einer engen Freundin von Kogelnik, spielt hinein. Der menschliche und vor allem auch weibliche, noch beiidealisierte Körper wird in diesen Installationen zur formbaren Massenware."Kerstin Holm gibt in dereinen Überblick über den Stand der Dinge in der. Viele wichtige Künstler sind ins Exil gegangen, offen regimekritische Kunst wird von Putins Zensur verhindert. Dennoch macht Holm einige interessante Ausstellungen ausfindig. Einige Schauen ziehen sich angesichts der Repression in eigenartige Privatwelten zurück. Ganz anders jedoch die Ausstellung "Jüdische Avantgarde" im Jüdischen Museum Moskau : "Mit rund hundert Werken aus staatlichen Museen und Privatsammlungen rekonstruiert sie die Aktivitäten der 'Kultur-Liga', die, 1918 in Kiew gegründet, zunächst in der Ukraine, bald aber auch in Russland, Belarus, Polen und Litauenförderte, 1920 aber von den Bolschewiken vereinnahmt und 1924 ganz aufgelöst wurde. Den hier versammelten Stars der russischen Avantgarde - David Sterenberg mit seinen ikonisch reduzierten Stillleben, Alexander Tyschlers Strahlenmenschen, Josif Tschaikows konstruktivistische Arbeiterfiguren - ist eines gemeinsam: sie."Außerdem: Peter Richter schreibt in derüber die von dem Künstlerorganisierte Auflösung der Wohnung des verstorbenen Sammlers. Eugen El unterhält sich fürmit der weißrussischen Kuratorin, die in Berlin im Exil lebt, über die Unterdrückung der Kulturszene in ihrem Heimatland.Besprochen werden die Ausstellung "Mirror of Thoughts" des Künstlerduosundim Frankfurter Städel FR ), die Berliner Ausstellungen ": Wunderkammer" in der Buchmann Galerie und ": Imaginary Homeland" in Under the Mango Tree als Doppelbesprechung (), die Schau "- Die Sonne in Schwarzweiß" im Hessischen Landesmuseum für Kunst und Natur , Wiesbaden (), die Ausstellung "Poesie der Zeit.- Timescapes 1966-2023" in der Berliner Akademie der Künste (), die "im Nationalsozialismus"-Ausstellungen der Klassik Stiftung Weimar