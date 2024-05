"Rheingold" in Dortmund. Foto: Thomas M. Jauck.

In "unorthodoxer Reihenfolge" hat RegisseurWagners "" an der Oper Dortmund aufgeführt, nun setzt er mit dem eigentlichen Vorspiel "" zum dritten Teil an - ein voller Erfolg, ruft Manuel Brug beglückt in der. Konwitschny sei hier wieder zu Hochform aufgelaufen: "In Dortmund ist, eingebettet in Symposien sowie begleitende, zeitlich oder inhaltlich passende Opern. Eine, bescheiden-konzentrierte Erzählhaltung - gerade nach all den aktuell mehr oder weniger ratlosen, verquasten oder unterkomplexen Prestigedeutungen von Berlin bis Bayreuth, Brüssel bis London. Man kann sich also schon mal den Mai 2025 vormerken, wenn der dann 80-jährige Peter Konwitschny seine 25 Jahre junge '' noch einmal aufleben lässt und dieser Pott-'Ring' sein vermutlich famoses Ende finden wird. Zum vierten Mal."bringt am Schauspiel Frankfurt Dostojewskis "Die Brüder Karamasow" auf die Bühne - doch. Im Interview mit der FR erklärt Linnenbaum ihre geschlechtliche Perspektivierung: "Das Patriarchat wird in diesem Roman bereits angezählt. Mit dem Vatermord, aber auch mit der Frage, ob es Gott gibt oder nicht. Auch der Landadel ist angezählt,. Dazu kommen die großen Fragen: Warum ist das Schlechte in der Welt, was ist der Mensch? Ich hatte die Vorstellung, das müsste heutzutage unbedingt einmal aus Frauenmund erzählt werden, um zu sehen, wie dieser Perspektivwechsel wirkt." Dabei spielt auch die eigene Erfahrung der Regisseurin als Frau im Theaterbetrieb eine Rolle: "Aus meiner Arbeitserfahrung heraus würde ich sagen, dass esist zu beweisen, dass man seinen Job kann. Das läuft ganz unterbewusst ab bei den Leuten. Ich erinnere mich an eine Kantinenszene, als ich hier als Assistentin war. Ein Tisch Produktion mit einem Regisseur, ein Tisch Produktion mit einer Regisseurin. Alle waren wild am Diskutieren. Am Frauentisch: Jeden Tag ist alles anders, die weiß nicht, was sie will. Am Männertisch: Jeden Tag ist alles anders, keine Ahnung,."Dervon, Intendantin amin Bamberg, wird nicht verlängert -Das zumindest fragt sich Christine Dössel in der: "Broll-Papes Ansicht, dass der Respekt vor dem Alter, vor allem vor alten Frauen, abgenommen habe, lässt sich schwer belegen. Aber dass sie kein einziges Folgeangebot als Regisseurin hat, ist Fakt. Sie würde in den nächsten Jahren schon gerne noch ein bisschen im Theater mitmischen, so wie das ja auch ihre männlichen Kollegen im Rentenalter tun. (…) Für Frauen gibt es solche Angebote selten. Broll-Pape weiß auch, warum: 'Weil Alterspielt, bei Frauen aber schon.' Dabei ist doch im Theater die Zeit der Frauen angebrochen, oder etwa nicht? Es gibt immer mehr Intendantinnen, weibliche Leitungsteams, Regisseurinnen. An den Häusern wird Geschlechtergerechtigkeit eingefordert. Nur: Alte Frauen sind damit eher nicht gemeint. Junge Frauen sind jetzt zwar öfter in Leitungspositionen, aber sie holen auch wieder nur junge Frauen - und vor allem: Männer."Weiteres:underhalten den, meldet die. Die bespricht dasnach. Nach dem Tod von René Pollesch soll für die Volksbühne eine Interimslösung her, berichtet die. Die blickt anlässlich dernach Recklinghausen.