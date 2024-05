Frank Stella's 'Harran II', 1967. Polymer and fluorescent polymer paint on canvas, 120 x 240 inches. Solomon R. Guggenheim Museum

Ausstellungsansicht "Oliviero Toscani. Fotografie und Provokation". Foto: Susanne Völlm © ZHdK

Die Kritiker trauern um den amerikanischen Bildhauer und Maler. Seine Laufbahn, erinnert Till Briegleb in der, "startete er mit der Bildsuche vom kleinstmöglichen Ausgangspunkt, dem 'Schwarzen Quadrat' von Malewitsch, um später zurim Raum zu gelangen, wo Malerei wie raumfüllendes Chaos aussah". Die geschichtlichen Bezüge, vor allem auf die NS-Zeit, die Stella in seine Arrangements einbaute, erhielten nicht nur Lob, aber "die erklärte Absicht der Popkultur, die, anstatt ihn zu verschmähen, sah sich in Stellas minimalistischem Werk auf einem hohen Niveau befriedigt", so Briegleb. Der "Gefahr der Beliebigkeit der reinen Form" begegnete Stella "durch deren Verankerung in der Geschichte", weiß auch Stefan Trinks in der: "Die seit den Achtzigerjahren bunt lackiert und anarchistisch wild in den Raum ausgreifenden Metallreliefs etwa der 'Moby Dick'-Serie sind herausragende Beispiele einer abstrakten Kunst, die sich vom Text Herman Melvilles inspirieren ließ, ohne auch nur anzu wirken. Die sich wie Papier einrollenden Blechformationen spiegelnvon Captain Ahabs Jagd auf den weißen Wal wider, die martialische Variante der." Weitere Nachrufe in FR Berliner Zeitung und Tagesspiegel Wer bei den Fotografien vonan "die Formel Menschenrechtskampf + Werbung = Zynismus" denkt, liegt nicht ganz falsch, meint Andrian Kreye in der. Aber es ist eben auch nicht alles, kann er in einer Retrospektive des Fotografen im Zürcher Museum für Gestaltung sehen. Den meisten ist Toscani durch seinefür die Marke Benetton bekannt, aber Kreye erkennt hier vor allen in den fotografischen Anfängen Toscanis "einen Humanismus", den dieser sich "nicht angelernt, sondern auf den Straßen von New York gebildet" hatte. In den Sechziger Jahren "zog es ihn in den Norden Manhattans, nach Harlem, wo ihn das Leben der schwarzen Amerikaner überwältigte. Da ist der Winkel seiner Objektive wieder auf Augenhöhe. Man sieht, all die Vorläufer der Moden und Subkulturen, die bis heute die Popgeschichte prägen. Er tauchte tief ein in diese Gesellschaft, gewann dort Freunde und einen Blick, der hinter dieser Mode-Avantgarde der Straßenerkannte."Weitere Artikel: Konstantin Akinscha deckt in derauf, wie Russland durch die Ausstellung "Avantgarde in der Wüste" in der Universität Ca' Foscari auf Umwegen: Kuratorinmachte in der Vergangenheit durch ihrevon sich reden, so Akinscha. In der unterhält sich Bettina Maria Brosowsky mit der iranischen Künstlerinüber deren neuestes politisches Werk - eine Skulptur aus Pferdeäpfeln.Besprochen werden eine Ausstellung mit Werken vonin der Galerie des vdkb1867 in Berlin (), die Ausstellung "Wer hat Macht? Körper im Streik" im Frankfurter Kunstverein mit Werken vonund), die Ausstellungen "Paris 1874. Inventer l'impressionnisme" und "Ein Abend mit den Impressionisten, Paris 1874" im Musée d'Orsay in Paris ().