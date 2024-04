Cosima von Bonin: Emporkömmling, 2023. Bild: Courtesy of the Artist and Petzel, New York.

Schräg, zugleichund findet Lisa Berins in derdie Ausstellung "Feelings" vonin der Frankfurter Schirn . Als roter Faden führtdurch die Kunstwerke: "Daffy ist so was wie der. Ein immer wieder scheiternder, sich immer wieder aufraffender Idiot, getrieben von Geltungssucht und anderen niederen Motiven. Daffy ist. (Und deshalb irgendwie doch ganz sympathisch.) Am Ende steht die Ente stolz auf einem Podest, die Hände glorreich gen Himmel erhoben, als warte sie auf Applaus der Besucherinnen und Besucher. Die besserwisserischen Bugs-Bunny-Häschen sind in die Tonne gedrückt - alle Aufmerksamkeit gehört Daffy, für diesen einen kurzen Moment nur, bevor der nächste Absturz folgt." Überhaupt entdeckt Berins haufenweise popkulturelle Referenzen: "Es geht um. Auch das Bambi taucht in zwei textilen Bildern auf. Das Rehlein hat scheinbar seine Flecken verloren, sie liegen auf einer Picknickdecke herum (das ist jetzt eine ziemlich freie Interpretation) - vielleicht sind sie ihm vor lauter Stress abgefallen?"Im Wende Museum Los Angeles besucht Andreas Platthaus für diedie eindrückliche Schau "Visions of Transcendence - Creating Space in East and West", die Kunst vonsowohl aus den USA als auch aus früheren Ostblockstaaten vereint. Es sind Werke, dieentstanden sind und von diesen Bedingungen, auch anonym, zeugen: "Wer wüsste ohne ihre Werke noch von einem Skandal wie der vierjährigenin den Neunzigerjahren, die erst durch ein Machtwort von Präsident Clinton beendet wurde. Ihre 233 Schicksalsgenossen von der Golden Venture, wie das Schiff hieß, auf dem sie mehr als ein Jahr unterwegs gewesen waren, hatte man da bereits abgeschoben. Der aus Pappmaschee gebastelte Miniaturpavillon, den das Wende-Museum zeigt, ist ein bewegendes Zeugnis desder seinerzeit vor der rigorosen Ein-Kind-Politik Geflohenen."Weiteres: Bedeutende Werke des jüngst verstorbenen Bildhauers(unser Resümee ) verkommen in Lagern oder Bahnhofsdepots, ärgert sich Bernhard Schulz imzeichnet für die neuen Fenster im Greifswalder Dom verantwortlich, die zu Ehren des 250. Geburtstags von Caspar David Friedrich in Auftrag gegeben wurden - Ingeborg Ruthe schaut für dievorbei.Besprochen werden: "An seltsamen Tagen über Flüsse in die Städte und Dörfer bis ans Ende der Welt" vonundin der Kunsthalle Erfurt taz ), die"Hier" des Neuen Kunstvereins Aschaffenburg (FAZ) und "I Spy With My Little Eye" vonundin der Berliner Galerie Smac