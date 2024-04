Michael Moorstedt von derhält die Warnungen von namhaften Musikern, darunter, vorin derdurchaus für gut begründet. Die KI-Macher sehen in ihren Tools zwar ein Mittel zur Demokratisierung der Musikproduktion, "aber führt die Möglichkeit, sichzu imaginieren in eine mehr als nur sprichwörtliche Echokammer, in der es unerhört erscheint, etwas anderes zu hören als die eigenen, sofort befriedigten Launen? Durch den Wunsch, das Werk eines Künstlers zu erweitern, wird dieser letztlich völlig verdrängt, weil sich der vom Hörer zum Nutzer verwandelte Fan nämlich über die kreativen Entscheidungen des Vorbilds. Das ursprünglich so geschätzte Werk wird, wird mehr oder weniger willkürliches Ausgangsmaterial und Remix-Spachtelmasse für die eigenen Bedürfnisse."Den Unkenrufen, der Dirigentsei mit 28 Jahren doch viel zu jung, um nach leitenden Positionen beim Orchestre de Paris und dem Oslo Philharmonic nun auch noch zum Chef desberufen zu werfen, hält Manuel Brug in derentgegen, dass Dirigenten auch nicht mehr so zwingend wie einst mit zunehmendem Alter reifen wie guter Wein: "Wir haben in den letzten Jahren erlebt, wiewie Daniel Harding, Philippe Jordan, Lionel Bringuier und in gewisser Weise auch Gustavo Dudamel heute plötzlich, nichts mehr kreativ zu sagen haben, schlecht reiften. Die einen haben trotzdem attraktive Posten bekommen, andere nicht. ... Lassen wir den frischen Finnen Mäkelä mal machen. Nicht alles wird brillant werden, manches hoffentlich schon.."Ohnehätte ihr Ehemannniemals den Weg in jene absolute Freiheit gefunden, die er sich in den Sechzigern erspielt hatte, ist sich-Kritiker Andrian Kreye sicher und verweist zum Beweis auf Alice Coltranes eben veröffentlichtes "The Carnegie Hall Concert" ( hier als Youtube-Playlist mit toller Retro-Visualisierung) aus dem Jahr 1971. Zweien der insgesamt vier ausufernden Stücke liegen Kompositionen ihres 1967 verstorbenen Ehemannes zugrunde: "'Africa' war das Stück ihres Mannes, das sie, wie es heißt, am meisten bewegt hatte. In dieser Live-Fassung ist es. Sie gibt über fast eine halbe Stunde sowohl der doppelten Rhythmusgruppe als auch den beiden Saxofonisten viel Raum, sich gegenseitig hochzuschaukeln,des Stückes auszuloten. Dann kommt das Finale. 'Leo' ist eine der kraftvollsten Kompositionen John Coltranes, das er auf seinem epochalen Duo-Album 'Interstellar Space' mit dem Schlagzeuger Rashied Ali erstmals veröffentlichte. Letztlich besteht es aus einemals Thema und einer Struktur, die mehr Welle als Komposition ist."Außerdem: Beglückt kommt -Kritiker Marco Frei von seinem Besuch invor einem Jahr als Kulturzentrum eröffneten Villa in Luzern nach Hause, die sich in seinen Augen zu einer neuen Villa Massimo entwickeln könnte: "Die Schweiz ist dabei, sich mit der Villa Senar einen eigenen, weltweit einzigartigen Kunstort zu schaffen." Ziemlich skeptisch reagiert Till Wagner in derdarauf, dass diezumerklärt wurde und damitwerde: "Damit wird genau jenesabgeschliffen, das sie vormals interessant machte." Frank Heer spricht in dermitüber dessen (in derbesprochenes) Soloalbum "One Deep River". Jakob Biazza () und Dirk Peitz () denken darüber nach, dass mitund dergleich zwei deutsche Popbands aus dem linken Spektrum mit neuen Songs politische Statements abgeben: Die Ärzte mit "Demokratie" einen dann doch ein bisschen sehr sozialpädagogisch-biederen Aufruf, vom Wahlrecht Gebrauch zu machen, die Antilopen mit "Oktober in Europa" hingegen mit einer zugespitztenin Gesellschaft, Kulturbetrieb und eigener Szene-Blase:Besprochen werden' Album "On the Lips" ( FR ),' Neuvertonung einer "Markus-Passion" im-Stil (FAZ, mehr dazu bereits hier ), die Ausstellung . Der fromme Revolutionär" in der Österreichischen Bibliothek ( FAZ ), eine Aufnahme aller-Streichquartette durch das), das neue Album von) und das Comeback-Album der).