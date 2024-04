Der im Berliner Exil lebende, chinesische Schriftsteller erhebt in einem Beitrag für "Bilder und Zeiten" dergravierende Vorwürfe gegen (allerdings namentlich ungenannt bleibende) Kolleginnen und Kollegen seiner Zunft, die sich im Westen alsund Opfer von Zensur und Repressalien präsentieren, zuhause aber, seiner Behauptung nach, konformistisch angepasst und in ansehnlichem Wohlstand leben, während ihre Bücher im Handel frei erhältlich sind.hält Yang Lian daher für unauthentisch: "Wenn jeder sich mit einem Mal als Opfer darstellt, wer waren dann die? Kann eine nationale Tragödie wie die Kulturrevolution wirklich nur einigen wenigen Verbrechern angelastet werden? Wer nicht bereit ist, die eigene Rolle kritisch zu reflektieren, ist auch nicht in der Lage, diezu erkennen, und geht dann so weit, aus den grauenhaftesten Albträumenzu schlagen. ... Ich kann nicht behaupten, vollkommen unschuldig zu sein. Als ich kürzlich die Gelegenheit zu einem Gespräch mit dem russischen Schriftstellerhatte, stellten wir beide fest, dass wir '' in uns tragen, das nur auf die Gelegenheit lauert, gegen unser Gewissen zu opponieren."schreibt "", erklärt die non-binäre Person im großen-Gespräch. Es sind Romane , die zum Handeln aufrufen: "Auch im Genre der Climate-Fiction ist der Moment gekommen, in dem wir uns ernsthaft fragen müssen: Wie geht es jetzt weiter? In meinem Roman 'Neurobiest' wurde etwa der Regenwald wieder synthetisch hergestellt. Es geht also durchaus um Lösungen. ... Genau deswegen ist Science-Fiction meiner Meinung nach. Wir fühlen uns immer überrascht von diesen Ereignissen. Plötzlich sindundda und wir denken:Dabei haben sich diese Dinge schon länger angebahnt. Die Science-Fiction kann uns vorbereiten, wir können Szenarien im Vorhinein durchspielen. Sie trainiert unsere Skills, uns in neuen Situationen mit ständiger Veränderung zurechtzufinden."Weitere Artikel: Im epischen-Gespräch hältzum 80. Geburtstag Rückschau auf alte Kämpfe - von der DDR bis zur Kontroverse um seine geplante Intendanz am Deutschen Theater Berlin - und aktuelle Ost-West-Fronten in der Bundesrepublik. Ursula Renner liest für die FAZ einen kürzlich aufgetauchten Brief von. Die Schriftstellerin erzählt in der Literarischen Welt von einer Begegnung mitgesammelten Gedichten im New Yorker Buchladen Strand Books, die zu einer weiteren Begegnung mit einem sehr traurigen Mann in New York geführt hat. Comiczeichner füllt den Fragebogen desaus. Hannes Hintermeier erinnert in "Bilder und Zeiten" deran, der dieser Tage seinen 100. Geburtstag gefeiert hätte.Christian Thomas fügt Singers "Jakob der Knecht" seiner Ukraine-Bibliothek hinzu.Besprochen werden unter anderem"Vierundsiebzig" ( LitWelt ),"Uigurische Notizen"die Werkausgabe NZZ ),"Im Krieg" ( taz ),"Drei Arten, Papierdrachen zu falten" ( taz ),"Love Me Tender" ( taz ),"Kälte" () und' "In der Gnade" ().