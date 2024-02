Nazi-Badespaß am Rande des Holocausts: "The Zone of Interest"

Heute startet"The Zone of Interest" in den deutschen Kinos. Der Film über das Idyll der Familie desin unmittelbarer Nachbarschaft zur Massenvernichtung der Juden wird seit der Goldenen Palme in Cannes vergangenes Jahr insbesondere mit Blick auf die Darstellung des Holocaust im Film diskutiert: Dieser findet hier nur als aufs Off verweisende Spur statt - etwa als aufsteigender Rauch über Mauern im Bildhintergrund oder auf der Tonspur des Films. "Als Claude Lanzmanns 'Shoah' vor fast vierzig Jahren ins Kino kam, setzte er einen Maßstab dafür, wie man von der Massenvernichtung erzählt, ohne sie zu zeigen", erinnert Andreas Kilb in der. "'The Zone of Interest' ist der erste Spielfilm, der ihn."Patrick Holzapfel zeigt sich imdennoch skeptisch: "In einer Zeit, in der die letzten Zeitzeugen sterben, müsste gerade das Kino seinüberdenken. 'The Zone of Interest' will ein verantwortungsvoller Film sein, der alle bereits gemachten Fehler umschifft. Er wiederholt aber letztlich nur das Bemühen um, der es im Kern vor allem an Menschlichkeit mangelt. Oder ist es verboten, das leider nur der Redensart nach Unmenschliche menschlich zu filmen? Wahrscheinlich müsste man genauer definieren,, sie ist aber sicher irgendwo dort zu finden, wo man kein Wort mehr herausbringt, wenn man sich vergegenwärtigt, was in den Vernichtungslagern geschehen ist." In einem großen-Essay legt Holzapfel seine Gedanken noch etwas ausführlicher dar.Auch Lukas Foerster hat iminsbesondere wegen "Glazers", die es beim Beiläufigen bewenden lässt, mitunter Zweifel, ob dieser Film wirklich das Meisterwerk ist, zu dem er seit Cannes erklärt wird: "Zu kritisieren ist daran nicht, dass Glazer Mechanismen der Aufmerksamkeitssteuerung anzuwenden versteht, die zwar nicht dieselben sind wie die der Kulturindustrie, aber letztlich genauso formalistisch, also unter Absehung der Inhaltsebene, funktionieren; sondern, dass er es im Großen und Ganzen dabei bewenden lässt, also bei der fast schon seriell anmutenden Produktion von. Aller Raffinesse im gestalterischen Detail zum Trotz führt der Film kaum über den bereits in den Eingangsszenen etablierten Skandal einer in die Überschreitung eingepassten Normalität hinaus." Weitere Besprechungen in taz Standard und Tagesspiegel "Diebraucht keine Vorschriften, keine politischen Drohungen, sie braucht", schreibt Katja Nicodemus in derunter den Eindrücken aktueller Wortneldungen aus der Politik und im Hinblick auf die neue Festivalleitung. Und weiter: "Die es aufanlegen, handeln geschickt, denn Israel als 'Apartheidstaat' zu bezeichnen und ihm vorzuwerfen, einen 'Genozid' zu verüben, verstößt nicht gegen das Strafrecht. ... Im Kulturbereich ist der Staat aufgerufen,in besonderer Weise zu schützen. Er kann und soll nicht Gesinnungen überprüfen oder Meinungen kontrollieren. Neutral in Sachen Juden und Israel ist er keineswegs, aus geschichtlichen Gründen kann und will er das nicht sein. So steckt er nun in dem heillosen Dilemma, gegen die antiisraelische Propaganda etwas tun zu müssen, doch."Und doch: Auf Twitter kursieren immer noch die Fragen, warum zum Beispiel die Festivalleitung nicht den Schauspielererwähnte, der 2013 einen Film auf der Berlinale hatte und der heute mit seinen Kindern und seiner Frau zu dengehört. Nils Minkmar hatte in seinem-Artikel (unser Resümee ) am Dienstag diese Frage zuerst gestellt.Mal abgesehen von der Frage, ob die Entgleisungen bei derantisemitisch waren oder nur das Prädikat Meinungsfreiheit verdienen, fragtAutor Henryk Broder in Antwort auf Deniz Yücel (der gestern die Freiheit auch des "dummen Worts" verteidigte, unser Resümee ), "warum kein Filmemacher auf die Idee gekommen ist, sich in einezu hüllen, als Zeichen der Solidarität mit den Ukrainern, die seit zwei Jahren von den Russen gebombt werden. Hast Du schon darüber nachgedacht, lieber Deniz, warum das so ist? Soll ich es Dir sagen? Mach ich gerne. Was die Palästina-Freunde triggert, ist nicht das Leiden der Palästinenser, sondern der Umstand, dass essind, die die Palästinenser leiden lassen."Im-Gespräch mit David Steinitz bekräftigt der Regisseurseinen Ärger darüber, dass seinefür "Das Lehrerzimmer" im Zusammenhang mit den Nominierungen für Sandra Hüller und Wim Wenders in deutschen Medien seltener erwähnt oder sein Name mitunter unterschlagen wird ( unser Resümee ). "Mein Großvater war Bauer, der erst in Deutschland lesen und schreiben gelernt hat, und jetzt ist sein Enkel für Deutschland für einen Oscar nominiert. Das wäre neben dem ganzen 'Ausländer raus'-Geplärr der AfD doch mal ein tolles Beispiel fürgewesen. Das kann junge Leute mit Migrationsgeschichte inspirieren. Ich weiß noch, wie wichtig es für mich war, statt all der deutschen Namen '' in einem Abspann zu sehen." Im-Kommentar will Marie-Luise Goldmann den Rassismus-Vorwurf allerdings nicht stehen lassen: Hüller und Wenders seien schlicht bekannter. "Eher wäre also einzu bemängeln, der sich immer wieder auf einige wenige Superstars konzentriert. Verständlich wäre also eine Kritik an der Art, wie Medien sich aus aufmerksamkeitsökonomischen Gründen zunehmend dazu hinreißen lassen,zu generieren."Weitere Artikel: Andreas Scheiner spricht für diemitüber deren polnisches Grenzdrama "Green Border". Beate Hausbichler spricht mit Daniel Sanin von der Beratungsstelle #WeDo über. Besprochen werden Denis Villeneuves Science-Fiction-Epos "Dune: Teil 2" ( Perlentaucher Presse ),chinesischer Film Noir "Only the River Flows" ( FD ),undDokumentarfilm "Wir waren Kumpel" über das Ende desin Deutschland ( FD ) undBuch "- Tausende von Spiegeln" ( Jungle World ). Und hier außerdem alle Filmkritiken deszur aktuellen Kinowoche.