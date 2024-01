Ermitteln in der Polarnacht Alaskas: Kali Reis und Jodie Foster in "True Detective. Night Country"

Die vierte Staffel von "" stößt auf breite Resonanz in den Feuilletons. Diesmal ermitteltin der (insbesondere damals wegen der ersten Staffel hochgepriesenen) Anthologieserie. Die Kulisse bildet diein einem Städtchen, in dem die Toten auf Wanderschaft gehen - und die Show wurde nicht mehr von, sondern vongeschrieben. "Die mexikanische Horror-Spezialistin legt einen anderen Fokus auf die vertrauten Serienmotive", schreibt Andreas Busche im: "Nicht alles in Alaska lässt sich mit forensischen Methoden erklären. Aber dasist in 'Night Country', anders als bei Pizzolatto, keine Genre-Folklore, sondern tief verankert in der lokalen Kultur und der."Carolin Gasteiger hat in der online nachgereicht vom) rege Freude am Ermittlerinnenduo: Foster als "Liz Danvers ist ein raue, verbissene Polizistin, privat ein Wrack, im Job aber kompromisslos und fast schon genial. ... Es spricht für López, dass sie Foster einen zwar unbekannten, aber passenden Sidekick verleiht:, im wahren Leben Profiboxerin und 2021 erfolgreich im Thriller 'Catch the Fair One', spielt Evangeline Navarro. Die indigene Polizistin ist allein optisch eine ideale Ergänzung für Danvers: einen Kopf größer, ein breites Kreuz und viele Tattoos. Auch sie." Und Oliver Jungen freut sich in der: Nachdem die zweite und dritte Staffel an die famose erste kaum anzuschließen vermochten, kann diese "".Carolin Weidner berichtet in dervom Symposium "Prozessieren" der Dokumentarfilminitiative Köln, die damit den Blick auf die Darstellung vonin dokumentarischen Formen legte. "Die zusammengetragenen Perspektiven erhellten, demonstrierten aber zuverlässig auch die Komplexität des Gegenstandes:, versuchter Sachlichkeit und Anprangerung, Manipulation und Investigation ist alles möglich. Ein einziger Tatbestand zwingt Menschen in Rollen, macht sie zu Opfern oder Beschuldigten, Verteidigern oder Skeptikern."Außerdem: Marian Wilhelm empfiehlt im Standard einegewidmete Retrospektive im Österreichischen Filmmuseum . Bei denbestimmten die Serien "Succession" (als beste Dramaserie), "Beef" und "The Bear" den Abend, melden die Agenturen. Der Berliner Schauspielerwird, nachdem er eine ansehnliche Gerichtsstrafe wegen mehrfachen Fahrens ohne Führerschein wohl auch wegen eines laufenden Insolvenzverfahrens nicht zahlen konnte, demnächst eineantreten müssen, berichtet Nadine Brügger in der. Besprochen werden"Mami Wata" ( Jungle World , mehr dazu hier ) undBuch "Zerfallspoetik" über).