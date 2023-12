, Songwriter und Sänger der irischen Folkpunk-Band, ist im Alter von 65 Jahren gestorben. Seine Songs "handeln vom Heim- und Fernweh, von Kriegen und Hungersnöten, von irischen Mythen und englischen Idioten, von der großen Sehnsucht und dem ewigen Suff", schreibt André Boße auf. MacGowans Band war "auf einem 'Kreuzzug', ihre heiteren Lieder waren ihm so heilig wie seine Identität als Ire", schreibt Michael Pilz in der. "Die Pogues waren. ... Er selbst hielt seine inneren Widersprüche immer besser aus als alle, die mit ihm zu schaffen hatten. Als er Marx für sich entdeckte, machte ihm der vorgeschriebene Atheismus Angst, den er sich kurzzeitig verordnet hatte; er beschloss, wieder zu glauben, um im Tod bei seinen Angehörigen zu sein. Als junger Punk war er in London für sein Union-Jack-Sakko berühmt, das er als Ire täglich trug,, was er aber niemandem verriet. Und seine letzte Band, die Popes, mit der er im Talar auftrat, war."MacGowans größte Balladen handeln von der irischen Diaspora in den Vereinigten Staaten, schreibt Jan Wiele in der, "darunter an erster Stelle 'Fairytale of New York', das am Weihnachtsabend in einer New Yorker Ausnüchterungszelle gesungene Schmerzenslied eines irischen 'poor boy, far from home'. Dieses dunkle Märchen hat Bezüge zu einem gleichnamigen Roman von J.P. Donleavy und wird, so antiweihnachtlich es zunächst wirken mag, doch noch- der Polizeichor singt 'Galway Bay'. Nicht zu vergessen ist allerdings auch der üble Streit darin, in dem sich das lyrische Ich und seine Freundin gegenseitig wüst beschimpfen. Die 'paddywhackery', also klischeehafte Darstellung von Iren als, hat MacGowan in seiner gesamten Erscheinung wohl wie kein zweiter irischer Sänger bis ins Letzte ausgekostet, auf die Spitze getrieben - und damit gleichzeitig auch kritisch hinterfragt." Weitere Nachrufe schreiben Samir H. Köck ( Presse ) und Christoph Wagner ().Besprochen werdenDokumentarfilm "The Sound of Cologne" überund Co ( taz ) und das neue Album "i/o" von, das der Musiker bereits seit einem Jahr auf seinem Youtube-Kanal häppchenweise präsentiert und vorstellt ("die große Geste,scheut Gabriel nicht", meint Tilman Spreckelsen in der). Hier das erste Stück, für dessen Video Gabriel sich mit KI-Künstlern zusammengetan hat: