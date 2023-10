In der Frankfurter Paulskirche wurde am Sonntag deranvergeben. Mit Freude hörten die Kritiker Rushdies literarische Dankesrede: "Eine so zauberhafte, dem Ernst der Weltlage wie dender Literatur gleichermaßen verpflichtete Friedenspreisrede hat man in dieser 'church' (Rushdie) selten gehört", schwärmt Marc Reichwein in der. Rushdie skizzierte darin "nichts weniger als", wie Thomas E. Schmidt auffesthält.Der Schriftsteller erzählte Geschichten und Fabeln - unter anderem die vom Mann, der den Frieden als solchen als Preis erhielt - und plädierte schließlich furios für dieund die zivilisierende Kraft von Literatur und Kultur: "Wir sollten weiterhin und mit frischem Elan machen, was wir schon immer tun mussten:, falschen Narrativen bessere entgegensetzen, auf Hass mit Liebe antworten und nicht die Hoffnung aufgeben, dass sich die Wahrheit selbst in einer Zeit der Lügen durchsetzen kann. Wir müssen sie erbittert verteidigen und sie so umfassend wie möglich definieren, was natürlich heißt, dass wir die freie Rede auch dann verteidigen, wenn sie uns beleidigt, da wir die Meinungsfreiheit sonst überhaupt nicht verteidigen würden. ... Um es mit Konstantinos Kaváfis zu sagen: 'Die Barbaren kommen heute'; und ich weiß: Kunst ist die Antwort auf Philisterei, Zivilisation die Antwort auf Barbarei. In einem Kulturkrieg aber können Künstler und Künstlerinnen aller Art - Filmemacherinnen, Schauspieler, Sängerinnen und ja, die Ausübenden jener Kunst, die von den Buchmenschen der Welt Jahr für Jahr in Frankfurt versammelt werden, um sie zu fördern und zu feiern, diese alte Kunst des Buches - sie alle gemeinsam können." Die Rede findet sich hier auf der Website des Friedenspreises, lässt sich aber unpraktischerweise nicht direkt verlinken.Rushdies "Rede war ein Geschenk", resümiert Nils Minkmar in der: "Niemand wurde belehrt oder agitiert, vielmehr brachte dieser Preisträger sein Publikum zum, zumund zum. Es war, als griffe er in ein Regal mit Märchen und Fabeln, so wie der französische Philosoph und Politiker Michel de Montaigne auch seine Essays begann.. Eine neue Geschichte, sagt Rushdie, entsteht immer aus einer anderen Geschichte." Und "Rushdie erinnerte uns an etwas: Zwei Stunden lang gab es in Frankfurt endlich die große Replik auf diese Jahre, Wochen, Tage. Dies im Land, das sich das Land der Dichter und Denker nannte. Es gab einen." Diese Rede war auch ein Statement "für die Lizenz der Literatur zurund zur Parodie im Besonderen, selbst wenn sie verletzend wirken mag", schreibt Jan Wiele in der. "Es ist ein Statement über das Vertrauen darauf, dass kritische, satirische, ironische, spottende Literatur letztlich zur Aufklärung beiträgt und somit zum Frieden - auch wenn man leider am Beispiel von Rushdies Literatur und ihrer Rezeption gerade auch die Hindernisse auf diesem Weg sehen oder ganz an jener Hoffnung zweifeln kann."-Kritiker Gerrit Bartels sah "fast eineam Frankfurter Paulskirchenhorizont aufziehen", allerdings bekam er bei der versammelten Floskelitis im Drumherum um die Rede auch "fast ein wenig Angst davor, dass die Freiheit des Denkens, die Freiheit der Rede oder die Meinungsfreiheit umso mehr ihre Bedeutung und sich, desto öfter diese Vokabeln in den Reden bei der Verleihung des Friedenspreises an Salman Rushdie fallen." Weitere Resümees schreiben Shirin Sojitrawalla ( taz ), Judith von Sternburg () und Roman Bucheli ( NZZ ).Für denhat Arno Frank mit Rushdie über Politik in der Literatur (geht nicht mehr ohne), Humor (unerlässlich) undgesprochen: "Autoritären Politikern geht es immer darum, das. Wer sich dem nicht unterwirft, wird verfolgt. Deshalb fürchten diese Leute auch Schriftsteller so sehr. Sie entziehen sich dieser Kontrolle. Sie haben ihre eigenen Versionen. Das macht sie für Autoritäre so gefährlich. ... Es gibt aber auch auf der linken Seite die Idee, dass manche Dinge nicht geschrieben oder gesagt werden sollen. Wegen seiner Schilderung schwarzer Menschen wird 'Onkel Toms Hütte' heute als rassistisch empfunden. Es ist völlig legitim, einezu hegen und die auch zu artikulieren. Es ist nicht in Ordnung, dem Gegenstand meiner Abneigung dasabzusprechen. Darauf läuft es aber hinaus." Aber er hat auch eine Theorie dazu, "was Franz Kafka und Thomas Mann gemeinsam haben ... Beide nehmen einen, hier das Schloss, dort das Sanatorium - aber beinahe jedes Kapitel ist komisch. Jede einzelne Szene in 'Das Schloss' beginnt wie ein, verwandelt sich dann aber in etwas ganz Anderes. Bei 'Der Zauberberg' ist es ebenso, da geht Mannt."Viel diskutiert wurde auf der Frankfurter Buchmesse der Roman "Eine Nebensache" von, dem manche Kritiker vorwarfen, antisemitisch grundiert zu sein ( die Debatte im Überblick ). Daneben kam auch ein Zeitungsartikel von ihr zutage, dessen raunender Tonfall erklärungsbedürftig ist. Zu ihrem von Kritikern attestiertem, von Verteidigern in Abrede gestelltemäußerte sich die Autorin nicht - und auch ansonsten nicht. Wobei diebeinahe ein Interview mit ihr gebracht hätte - aber eben nur beinahe, wie Iris Radisch berichtet: "Shibli hatte sich bis zum Redaktionsschluss jede Frage zu ihrem politischen Engagement und ihrer Beziehung zum BDS verbeten, ganz so, als seien solche Fragen eineund ein Zeichen aggressiver westlicher Anmaßung. Sie war bis zum Redaktionsschluss auch nicht bereit, derartige Fragen im gedruckten Interview als unannehmbar zurückzuweisen. Dieser Konflikt (...) blieb unauflösbar. .. Wir wollten sie dennoch unbedingt veröffentlichen. Allerdings versehen mit einem kurzen Vorspann, der die Vorbedingung des Gesprächs transparent machte und offenlegte, dass die Autorin sich zu ihren BDS-Kontakten nicht äußern wollte. Doch selbst diesen redaktionellen Hinweis wollte die Autorin uns untersagen. Daraufhin haben wir das Interviewderin der Nacht zum 18. Oktober wieder von der Seite genommen." Aus Protest gegen die verschobene Preisverleihung für Shibli lasen Autorinnen und Autoren aus ihrem Werk - Gerrit Bartels ( Tsp ) und Christiane Lutz () berichten.Weitere Artikel: Mara Delius resümiert in der Welt diemit Blick darauf, wie derin Israel die Messe überschattete. Maja Beckers blickt in fünf Schlaglichtern fürzurück auf die Buchmesse. Außerdem diskutierte Frankfurt viel über schreibt Kai Spanke in der FAZ. In Kurzessays für den denken die Schriftsteller Raphaela Edelbauer, Barbi Marković, Elias Hirschl und Michael Stavarič darüber nach, wasist. Willi Winkler schreibt in derzum Tod des Literaturwissenschaftlers. Mia Eidlhuber gratuliert imder Schriftstellerinzum 100. Geburtstag.Besprochen werden unter anderemComic "Die Synagoge" ( Tsp ),"Lawinengespür" ( taz ),"Arsen" ( Standard ),"Rosenroman" ( NZZ ) und neue Kinder- und Jugendbücher, darunter"Die graue Stadt" ().In der online nachgereichten Frankfurter Anthologie schreibt Jürgen Pelzer über"Philoktet 1950":"Philoktet, in Händen das Schießzeug des Herakles, krank mitAussatz ausgesetzt auf Lemnos, das ohne ihn leer war ..."