Installationsansicht Füsun Onur. Retrospektive Raum mit Muse, 2023 Museum Ludwig, Köln 2023, © Füsun Onur Foto: Saša Fuis

Mit der Retrospektive der Künstlerinim Museum Ludwig -Kritiker Ingo Arend auf die Laufbahn einerder türkischen Avantgarde zurück. Onur verarbeitete in ihrer Kunst alltägliche Dinge und einfache Materialien wie "Plexiglas oder Tüll", so Arend, gleichzeitig war ihre Kunst sehr politisch und traf mehr als einmal ins "der türkischen Mehrheitsgesellschaft". Für die Ausstellung ganz neu konzipiert hat Onur den "Raum mit Muse", den der Kritiker gespannt betritt: Es eröffnet sich ihm ein "fast leerer, in ein blaues Dämmerlicht getauchter Saal. Nur ein paar hölzerne Schemel der Sorte, auf denen man in Istanbul auf der Straße Tee zu trinken pflegt, stehen darin. Von der Decke baumelt eine aus Draht gebogene Engelsgestalt, von fern sind leise Geigenklänge zu hören. Wer den sphärischen Raum betritt, ist aufgerufen, ihn mit der Fantasie zu füllen, von der Onur behauptet, sie habe 'für mich nie an Glanz verloren. Sie nimmt mich mit auf eine Reise und. Wo auch immer sie mich hinnimmt, da komme ich an'.? Das Deprimierende ist, dass Katya Kazakina diese Frage schon am 12. Oktober instellen konnte, und dass sie ihren Artikel am 21. Oktober fast ohne jede Aktualisierung in übernehmen konnte: Sie schildert für Amerika eine ähnlich, wir wir sie in Deutschland von all den angeblich so "und Kunstinstitutionen vernehmen. Kaum jemand äußert Solidarität mit Israel: Um wieviel empörungsbereiter war man damals, als man sichkonnte! (Natürlich, man selbst ist nicht BDS, dafür schickte man die Künstler vor.) Auch in New York und in ganz Amerika, so Kazakina,. Auch große Galerien wie Gagosian, Pace, Hauser & Wirth und die Galerie des Deutschensowie die Auktionshäuser Christie's, Sotheby's, and Phillips. Könnte es sein, dass es dafür eine einfache Erklärung gibt, nämlich (neben Antisemitismus)? "Vielleicht haben die Menschen Angst, das Falsche zu sagen und jemanden zu beleidigen. Vielleicht haben die Museen Angst, von ihrem Publikum kritisiert oder gecancelt zu werden. Vielleicht haben Galerien Angst,. Mächtige Kunstmäzene wieaus Katar, die in den letzten zwanzig Jahren zu den wichtigsten Sammlern gehörte und Vorsitzende der Museen von Katar ist, postete nach dem Massaker in den sozialen Medien Bilder der palästinensischen Flagge, die auf Museumsgebäude in Doha projiziert wurden."Weiteres: Tilman Baumgärtel stellt in derden Grafikervor, der besondere Seiten des Berliner Stadtbildes auf seinen Fotos festhält, die in den Bänden "Berlin Typography" und "Plattenbau Berlin", sowie in den sozialen Medien und hier zu sehen sind.Besprochen werden die Ausstellung "- Bildermacher" im Museum Leuven ), die Ausstellung "From Texture To Temptation" mit Werken vonin der Stadtgalerie Kiel ) und die Ausstellung "" in der Fondation Beyeler NZZ ).