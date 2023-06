In der Debatte um die Vorwürfe gegen-Sängermachen es sich viele zu einfach, findet Marlen Hobrack im. Die Glaubwürdigkeit der zahlreichen Berichte von weiblichen Fans zieht sie nicht in Zweifel, "aber waren die Frauen so, wie einige sie sehen wollen? Wenn die Rammstein-Entourage die Frauen etwa bat, sich sexy zu kleiden und im Vorfeld Fotos und Videos machte, dann dürften die Frauen immerhin geahnt haben, dass es nicht nur um ein Meet and Greet mit ihrem Star ging." Übergriffe rechtfertigt freilich auch das nicht, schreibt Hobrack. Doch fände sie es "tragisch, wenn von Jahrzehnten der sexuellen Befreiung und der Kritik an patriarchaler Sexualität nurhängen bliebe."Jürgen Ziemer ärgert sich im-Kommentar über "die Feuilletons", die Rammstein und Lindemann zu lange hofiert hätten und auch jetzt angeblich wieder abwiegeln (angesichts der Kontroversen, die es um Rammstein im Feuilleton schon immer gab, und der Debatten der letzten Tage eine eher verblüffende Einschätzung). Die Band selbst soll nach Recherchen der hier zusammengefasst beim) eine Kanzlei eingeschaltet haben, die anhand einesbei der Konzertcrew nachforschen soll, was es mit den Vorwürfen gegen Lindemann auf sich hat. Daneben sei ein offizieller Sprecher der Band engagiert worden - und man habe sich von der auf Instagram als "Casting Director" auftretenden Mitarbeiterin Alena M. getrennt, die für Lindemann aktiv Fans ausgespäht und rekrutiert haben soll.Die Sängerinist tot. Mit ihrem Hit "The Girl from Ipanema", der in der Interpretation von Stan Getz und João Gilberto in den frühen Sechzigern die-Welle auslöste, wurde sie weltberühmt. "Viele Sängerinnen und Sänger gewinnen nie einen Grammy, obwohl sie wunderbar singen können", schreibt Wolfgang Sandner in der. "Gilberto hat ihn bekommen, weil sie nicht singen konnte. Oder sagen wir besser: weil sie lediglich so sang, wie jedermann unter der Dusche singt oder beim Spaziergang vor sich hin trällert. Dasihrer Stimme war ihr Gütesiegel." Nadine Lange pflichtet imbei: "Ihr Gesang war stets von einergeprägt, die einen reizvollen Kontrast zum Bossa-Rhythmus bildete." Hier eine Live-Version des Erfolgsstücks:Außerdem: Jan Brachmann spricht in dermitüber ihre Pläne für das Berliner Kammermusikfestival das an einem neuen Spielort einen Neustart wagen muss. Frederik Hanssen spricht immit dem Dirigentenüber dessen Abschied vom Berliner. Im erinnert Christian Schröder an "Come On", die vor sechzig Jahren erschienene erste Single derBesprochen werden die Ausstellung "Can you hear it? Musik und" im Museum für Kunst und Gewerbe in Hamburg ( NMZ ), ein-Konzert von(online nachgereicht von der FAZ ), eine vondirigierte Aufführung von"Arche" in der Elbphilharmonie ( Welt ), das neue Album der TA ) undSolodebüt "I Play My Bass Loud" ( taz ).