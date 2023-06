Patrick & Piet & Josef (II), 1996. Foto: Kunstmuseum Winterthur

gilt als "Ärgernis" in der Kunstwelt: "Denn derist bei ihr Programm", schreibt Philipp Meier, der in derdaran erinnert, dass Fleurys "schamloser" Mix aus "Kunst und Kommerz" lange Zeit als "anrüchig" galt. Das hat sich inzwischen geändert, wie Meier in der aktuellen Ausstellung "Shoplifters from Venus" im Kunstmuseum Winterthur feststellt, die ihm zeigt, mit wie viel Witz Fleury denerhoben hat: "Sie hat der Mode den Zugang zur Kunst ermöglicht. Sie kauft aber nicht nur ein in den Shopping-Malls der Modewelt, sondern bedient sich auch in den Museen, als wären es Warenhäuser. Dort entwendet sie ihre Bildfindungen aus dem reichen Fundus der Kunst der Moderne. Das sieht dann so aus: ein paar Pumps, weiß, rot, blau, gestaltet im, auf einem Sockel. Und dieser - ein Gebrauchsgegenstand, den es braucht, damit ein Kunstobjekt ein Kunstobjekt wird - wird bei Fleury ebenfalls zur Kunst...der Nachkriegskunst und fegt ironisch und lustvoll über Geschlechterklischees hinweg."Ebenfalls in der wirft Marion Löhndorf einen begeisterten Blick ins Innere des diesjährigen, vongestalteten Pavillons der Serpentine Gallery in den Londoner Kensington Gardens: "Von ausgestanztem Blattwerk durchbrochene Außenwände schirmen den Innenraum ab und lassen das Grün des Parks durchschimmern. (...) Die ornamental fließenden Linien der Blätter erinnern an. Innen riecht es intensiv nach Holz, das ist in diesem Jahr das Schönste an diesem Pavillon, denn alles ist aus diesem Material: dieam Boden, die Wände, das Dach und ein Säulengang, der rund ums Gebäude führt."Weitere Artikel: ImInterview mit Katharina Cichosch schildert die Leiterin des Nassauischen Kunstvereins Wiesbaden , die Lage für. Weil diese dort in Lebensgefahr schweben, zeigt die Ausstellung "Hidden Statement: Art in Afghanistan" die Werke der Beteiligten: "Sie haben de facto null Einkommen, keinerlei Ausstellungsmöglichkeit, kommen an ihre Besitztümer nicht mehr heran." In der erinnert Henryk M. Broder an den wenig bekannten Künstler, der vor den Nazis nach Island floh. Über sein Leben und Werk ist nun der Dokumentarfilm "Island: Zuflucht und Erfüllung - Der Exilkünstler Wilhelm Beckmann" erschienen. Ebenfalls in der schreibt Marcus Woeller einen Nachruf auf. Die berichtet über denzwischen den Nachfahren des Kunstsammlers Paul von Mendelssohn-Bartholdy und der bayerischen Regierung.Besprochen werden eine Ausstellung mit Werken vonin der Galerie neugerriemschneider Berlin ( tsp ), die Ausstellung ". Shouldn't be gone" in der Werkstattgalerie Hermann Noack Berlin (), die Ausstellung "Eintauchen in die Kunst" im Museum unter Tage in Bochum ( monopol ) und die Installation "Down to earth" vonim Luxemburg- Pavillon der Venedig-Biennale ( taz ).