Die Feuilletons trauern um den Avantgarde-Filmer, Queer-Cinema-Pionier und den berüchtigten Hollywood-Gossip-Meister(auf internationale Nachrufe verwiesen wir bereits gestern). Er war "der", schreibt Katharina J. Cichosch in der. "Anger lieferte: Gay Cinema, Underground, Okkultismus, Mediensatire - tauchte alles auf, weit bevor es Einzug in den Filmmainstream erhielt. Die Vermählung aus Popmusik und Film? Hat er schon in den 50ern vorweggenommen. Generationen an Filmemacher:Innen zehrten von seiner Ästhetik. Seine Filme folgten stets dem Credo: Je mehr Oberfläche, umso mehr."-Kritiker Claudius Seidl erblickt in dem Filmkünstler den ", einen der Männer, vor denen Eltern ihre Kinder und Lehrer ihre Schüler warnen. Es schien ihn eine Schwärze zu umgeben, ein Dunkel, vor dem sich jeder anständige Mensch erst einmal fürchtet, bevor er eine unbeleuchtete Gasse oder einen tiefen Keller betritt. Kenneth Anger war die- und zugleich war er dabei natürlich so amerikanisch, wie es die Filme von David Lynch und Martin Scorsese sind oder die Rückseiten der Bilder von Paul Schrader und Quentin Tarantino." Weitere Nachrufe schreiben Barbara Wurm ( Standard ), Jürg Zbinden ( NZZ ) und Willi Winkler ().Inhatte' zweiter Film seinen Auftritt (die Kritiken zu seinem Porträt über Anselm Kiefer resümierten wir hier ): Sein in Japan entstandener "Perfect Days" erzählt von dem Toilettenputzer Hirayama, mit dem offenbar so mancher Festivalfilmkritiker gerne tauschen möchte, so glücklich und beseelt wirkt er in all seinem Tun. Gespielt wird er von, der in Japan als Filmstar gefeiert wird, wie Daniel Kohtenschulte in der informiert : Der von ihm dargestellte Hiarayama "vollbringt seine Arbeit mit der Würde eines einsamen Samurai, wobei ihm allerdings die japanische Liebe zu Ästhetik im Alltag zugute kommt. Viele der öffentlichen Klohäuschen in Tokio sind bewunderte Meisterwerke funktionaler Architektur, und selbst die Uniform des Personals wirkt ausgesprochen stilvoll. ... Neben Kaurismäkis liebenswertem Beitrag ist es schon die zweiteim Wettbewerb, und man bewundert." Mit diesem Schauspieler hat Wenders einen echten Glückstreffer gelandet, findet Maria Wiesner in der. Yakusho "spielt den wortkargen Hirayama mit ausdrucksstarken Augen, in denen man Momente kurzer Freude sogar hineinhuschen sieht, wenn der Rest des Gesichts beim Untertauchen im öffentlichen Onzenbecken unter der Wasserfläche verschwindet."-Kritiker Tobias Kniebe erlebte einen "Film der Kontemplation und Genügsamkeit,als sonst bei" Wenders. Und für Marie-Luise Goldmann ist dieser Film der "vielleichtaller Wim-Wenders-Filme". Diehat mit Wenders gesprochen Tim Caspar Boehme von der sah derweil in Cannes"Il sol dell'avvenire", in dem sich Morretti selbst in der Rolle eines Regisseurs inszeniert.Weitere Artikel: Für spricht Patrick Heidmann mit der Dokumentarfilmemacherinüber deren Dokumentarfilm "All the Beauty and the Bloodshed" ( unsere Kritik ) und den Niedergang des Investigativjournalismus in den USA. Kurt Sagatz spricht immit, der fürWolfgang und Heike Hohlbeins Fantasyroman "Der Greif" als Serie adaptiert hat.Besprochen werdenRealverfilmung des Disney-Zeichentrickklassikers "Arielle, die Meerjungfrau" ( Standard , unsere Kritik hier ), die-Serie "Fubar" mit FAZ ) und die zweite Staffel der Serie "MaPa" ( BLZ ).