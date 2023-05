Peter Simonischek in seiner berühmtesten Rolle. Mit Sandra Hülle in Maren Ades Film "Toni Erdmann".

Der großeist in Wien im Alter von 76 Jahren gestorben. International berühmt wurde er durch seine Rolle in"Toni Erdmann", doch war er vor allem Theaterschauspieler, wie die Kritiker in ihren Nachrufen betonen: "Ein Bild von einem Mann und ein Schwergewicht von einem Schauspieler, im Theater einer der großen, vielseitigen Charakterdarsteller", seufzt Christine Dössel in der: "So bärenstark er wirkte mit seinen Einsneunzig und der vollen Silbermähne, ein Kraftlackl, Macho und Hoppla-hier-komm-ich-Spieler war Simonischek nicht. Er hatte immer etwas." Ähnlich sieht das Peter von Becker im: "Da war immer seine Mischung aus Grandiosität und Grazie, aus Pathos und subtiler Ironie." Simon Strauss preist ihn in derals "wunderbaren Wandelschauspieler". Er war ein durch und durch ein Burgschauspieler, wie Margarete Affenzeller im beteuert : "Simonischek gehörte zu jenen eher raren Schauspielern, die sich auch selber gern ins Parkett begeben, um denen auf der Bühne zuzusehen und damit den Kolleginnen und Kollegen Respekt zu zollen. Ein schöner Zug." Aber natürlich war er in "Toni Erdmann" einfach umwerfend, schwärmt Paul Jandl in der: "In seiner berühmtesten Rolle mutiert er vom einsam alternden Musiklehrer zum. Falschgebiss, Perücke, Zottelfell und dumme Sprüche. Da macht sich ein deutscher Altachtundsechziger ausgerechnet zum Affen, weil er die ins internationale Karrieremilieu der Consultingfirmenfür sich zurückgewinnen möchte." In der schreibt Harry Nutt.Weiteres: In der resümiert Katrin Bettina Müller das Berliner Theatertreffen eigentlich ganz positiv: Sie hat erzählstarkes Theater und großartige Ensemble-Leistungen erlebt, und besonders imponiert hat ihrWiener Inszenierung "Die Eingeborenen von Maria Blut". Auf der Abschlussdiskussion musste sich die Jury viel Kritik von AktivistInnen anhören, denen die Auswahl zu unpolitisch oder zu undivers war und den Klimawandel nicht genug in Rechnung stellte. In derwinkt Jakob Hayner müde ab: "Dass das Politische in der Kunsterscheint, ist dem Aktivismus fremd. Der Einwand der Jury, dass Statements weder Kunstfertigkeit ersetzen noch eine Einladung rechtfertigen, scheint nicht anzukommen.Besprochen werdenAuftritte in den Rollen von Orpheus und Eurydike bei den Salzburger Pfingstfestspielen ( NZZ ) und ein Duo von Marco Goecke am Hessischen Staatsballett in Wiesbaden ( FR ).