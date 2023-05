So gut wie früher: Aki Kaurismäkis "Fallen Leaves"

Seit Montag hatArbeiterklassen-Trilogie aus den Achtzigern einen vierten Teil, jubelt Daniel Kothenschulte in der: "Fallen Leaves" hatte im Wettbewerb vonPremiere, der Film handelt (wie üblich bei Kaurismäki) invon der sich vorsichtig entfaltenden Liebe zwischen zwei Arbeitslosen: "Im Universum des von ihm selbst geschaffenen, oft kopierten lakonischen Melodrams bewegt sich Kaurismäki mit schlafwandlerischer Sicherheit. Es ist, wie wenn sich unsere Lieblingsrockband von früher mit einem neuen Album zurückmeldet - was dabei aber höchst selten geschieht: Es ist." Der Film spielt erneut "in einer geschlossenen, dem heroischen Losertum geweihten Aki-Kaurismäki-Welt, die nur an manchen Ecken an das reale Helsinki erinnert", schreibt Tobias Kniebe in der: "Aber immerhin gibt es darin Radionachrichten, scheinbar ganz real aus der Zeit der Dreharbeiten eingeblendet. Sie handeln vonauf ein ukrainisches Einkaufszentrum und den toten Zivilisten im zerbombten Theater von Mariupol. Und sie passen dann doch zum Elend der Heldin, einer schüchternen Aushilfskraft, die immer wieder ihren Job verliert. In ihrer kleinen Wohnung zu Hause warten nur diese düsteren News - und die." Tim Caspar Boehme macht in derbei so viel Wiedererkennungseffekt Einwände laut: "Zu vieles wirkt nach."Es ist das Festival der, stellt Hanns-Georg Rodek (65) in derfest: Ein Großteil der gefeierten Filmemacher ist deutlich über 70 oder kratzt demnächst an dieser Schwelle. Über 60 sind dann eh nochmal ein paar mehr. "Cannes weiß, dass es damit ein Problem hat, in zehn Jahren wird keiner der großen Autorenfilmer mehr drehen, aber, sie sind das Lebensblut des Festivals, nicht die Hollywood-Blockbuster, die man allerdings gerne mitnimmt. Die kommenden Almodóvars und Wenders' wachsen nicht mehr automatisch auf Bäumen, das neue Kino organisiert sich nicht mehr um Starregisseure, sie müssenwerden."Mit seiner harten Politik gegenüber den- wer in Cannes gezeigt werden will, muss seine Filme im Anschluss auch im Kino zeigen - hat Festivalleiter Thierry Frémaux genau richtig gehandelt und aufs richtige Pferd gesetzt, findet Rüdiger Suchsland auf: Es zeigt sich, dass er "gestern schongemacht hat. ... Denn jetzt kriechen alle Streamer zu Kreuze, jetzt geht es ihnen schlecht. Es gibt einezwischen den Streamern, die alle ums Überleben kämpfen. Sie häufen alle riesige Schulden übereinander, und es ist schon jetzt klar, dass es zu einer Flurbereinigung kommt."In dermacht Maria Wiesner erste thematische Stränge im Wettbewerb aus: "Gleich vier Wettbewerbsbeiträge beginnen einehinweg. Es geht darum, wie Menschen miteinander reden (oder nicht mehr dazu in der Lage sind), wann sie einanderund wie sie Kinder in diese Spiele hineinziehen." Konkret meint sie"Monster" (über einen Lehrer, der sich Missbrauchsvorwürfen ausgesetzt sieht),"Anatomy of a Fall" über eine Schriftstellerin, die bezichtigt wird, ihren Mann ermordet zu haben,"Code Zero" über sektenartige Ernährungsdogmen, die sich an einer Schule ausbreiten, und"About Dry Grasses", in dem es ebenfalls um einen Lehrer und Missbrauchsvorwürfe geht.Jenseits von Cannes besprochen werden' Dokumentarfilm "All The Beauty and The Bloodshed" über die Künstlerin Nan Goldin ( FAZ , mehr dazu bereits hier ), die Horrorkomödie "Renfield" mitals Dracula ( Standard taz ),Dokumentarfilm "Terroir - Eine genussvolle Reise in die Welt des Weins" ( Filmdienst ), die neunte Folge der letzten Staffel der-Serie "Succession" ( TA ) und die Serie "Juan Carlos - Liebe, Geld, Verrat" ( taz ).