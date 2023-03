Christina Quarles, For Whom Tha Sunsets Free, 2019, © Christina Quarles. Courtesy the artist, Hauser & Wirth and Pilar Corrias, London





Ingeborg Ruthe () ist hin und weg von der queeren amerikanischen Künstlerin, die sie anlässlich ihrer Ausstellung im Hamburger Bahnhof in Berlin getroffen hat: "'Du kannst komplizierter und widersprüchlicher sein, wenn du nicht versuchst, die Leute dazu zu bringen, die Kurzschriftversion von dir zu verstehen', sagt sie. 'Du kannst einfachsein.' Dieses 'in seinem Körper sein' ist das zentrale Thema ihrer Malerei, in der die Farben verschmelzen und ambivalente Figuren - mit Brüsten, Vagina oder Penis oder auch alles in einem Körper - in anatomisch unmöglichen, geradezuagieren. Sie scheinen durch den Raum zu fliegen, weil sie sich von nichts und niemandem, auch nicht vom Museumswänden, eingrenzen lassen. Das mag obsessiv, jaaussehen. Doch pornografisch ist hier gar nichts. Dazu sind zu viel körperliches Leid und seelischer Schmerz im Spiel der Körper präsent, die keinem traditionell normierten Leben folgen wollen oder können und akzeptiert werden wollen und sollen, wie sie eben sind."Marcus Boxler unterhält sich fürmit einem Mitglied des Kollektivsüber Künstler, ihren Anteil an derund die anschließende Verdrängung der Kunstszene. Derzeit hat das Kollektiv ein Haus in der Münchner Maxvorstadt für ein Kunstprojekt "besetzt" (mit Einwilligung der Eigentümer): "Kurz bevor gentrifiziert wird, sind wir da, sind Künstler da. Das war auch schon immer so in dieser Stadt - und wahrscheinlich auch überall sonst. Bis sich kein Künstler mehr leisten kann, in dem Viertel zu leben. Und dann zieht man halt weiter. Wir treiben dieseund haben diese Gentrifizierungsprozesse zu unserer Projektbasis gemacht."Besprochen werdenAusstellung "Ursula: Das bin ich. Na und?" im Kölner Museum Ludwig ) und eine Ausstellung der Künstlerinim Portikus in Frankfurt am Main ( monopol ).