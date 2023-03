In derhatmit westlichen Pazifisten angeblich nichts am Hut, plädiert jedoch für einegegen die Ukraine, was Forderungen deutscher Pazifisten sehr ähnlich ist: "Ich rede gar nicht davon, dass dieauf militärischem Wegwerden kann. Putin würde uns da eher einen Atomkrieg bescheren. Selbst derdürfte, wie es heute scheint, in der Formbestehen bleiben. Wozu sich Russland angesichts einer festgefahrenen Pattsituation durchringen kann, ist bislang nicht klar, aber das Ausbleiben von Siegen ermüdet zweifellos die Generäle wie das Heer. Ein eingefrorener Konflikt bedeutet eine graue Zukunft, die niemanden erfreut." Russland werde sich hoffentlich eines Tages von den Illusionen Putins befreien, und Europa müsse noch lernen, dassnur gut ist, "wenn er die Demokratie stärkt und nicht schwächt. Der schreckliche Krieg könnte ein Europa, das sich in friedlich komfortablen Verhältnissen mit ihren Krisen eingerichtet hat, auf dievorbereiten. Ein blutiger Fleck aber wird für immer auf der Landkarte bleiben." Richtig, man sollte aber nicht vergessen, dass russische Soldaten dieses Blut vergossen haben.Im Interview mit dersieht der britische Wirtschaftshistorikernicht nur schwarz für die Ukraine, sondern auch für Europa und gleich die ganze Welt - einen Krieg der USA mit China hält er für ausgemacht. Und die? Wird irgendwann "Frieden" schließen müssen, aber es wird ein Desaster: "Denn nach einem Friedensschluss lebt auch die nun ruhende Innenpolitik wieder auf. Ein Deal mit Putin wäre ein gefundenes Fressen für die Opposition: Sie wird. Und das kann - schauen wir in die Geschichte - durchaus im Wortsinne passieren. Beim Vertrag von Versailles, bei der Trennung Irlands, in Israel bei den Oslo-Verträgen: Politiker, die Verantwortung übernehmen und ein Abkommen mit dem Gegner eingehen, befestigenauf ihrer Brust."Ganz anders sieht das der ETH-Militärökonom, der im Interview mit der(und anderswo) behauptet, Russland werde denhaben und stützt sich dabei auf Zahlen: "Sie können diese Zahlen verifizieren. Es gibt eine große Open-Source-Intelligence-Community, der ich angehöre und die sich zum Beispiel Satellitenbilder besorgt oder andere Leute fragt, was vor Ort beobachtet wurde. Wir verfügen über Bilder aus der Bevölkerung und Daten von Fachexperten. Die Kriegsanalytik hat sich radikal verändert. Bisher hatten wir Militärexperten, die etwas behauptet haben. Oder wir hatten Formeln oder theoretische Modelle, mit denen etwas berechnet worden ist. Heute sehen Sie, was an der Front passiert. Dieser Krieg ist der am besten dokumentierte Krieg der ganzen Menschheitsgeschichte, nicht zuletzt aufgrund der sozialen Netzwerke."

In der Welt kritisiert die Volkswirtin Rebecca Schönenbach , selbst im Vorstand von Frauen für Freiheit, die deutsche feministische Außenpolitik , die sie in Teilen rassistisch findet, weil sie für muslimische Frauen nicht zu gelten scheine. Frauen im Islam müssten ihrer Kultur gemäß leben können, sei ihr erklärt worden. "Die Verletzung von grundlegenden Menschenrechten ist niemals Kultur. Daraus folgt keineswegs, dass deutsche Truppen im Iran eingreifen sollten, sondern zunächst, dass Verbrechen an Frauen als Verbrechen benannt werden, egal wo und durch wen sie verübt werden. Im zweiten Schritt müsste eine tatsächliche feministische Außenpolitik auf die Menschenrechtsverletzungen reagieren, indem sie den Tätern die Unterstützung entzieht , also im Falle des Iran die diplomatischen Beziehungen auf Geschäftsebene herunterstuft und internationale Abkommen wie den nicht funktionierenden Atomdeal aufkündigt. Bedenklich ist, dass ausgerechnet das Auswärtige Amt der demokratiefeindlichen Propaganda Vorschub leistet. In den Leitlinien feministischer Außenpolitik wird Gleichberechtigung lediglich drei Mal erwähnt. Dafür wird unter dem Schlagwort auf über 80 Seiten eine politische Agenda von Friedensförderung über Klimapolitik bis hin zu 'marginalisierten Gruppen in Wirtschaftsprozessen' ausgewalzt."

Der australische Philosophund der amerikanische Linguistmachen sich wenig Sorgen, dasseines Tages übernimmt und den Menschen abschafft, lernt Michael Hesse, der Aussagen der beiden aus anderen Medien zu ChatGPT und Co zusammengetragen hat: Diese Programme mögen nützlich sein, doch sie hätten nichts zu tun mit der Art, wie Menschen denken, erklärte Chomsky in der. "Für den mittlerweile 94-Jährigen ist der menschliche Verstand vollkommen unterschiedlich im Vergleich zu bisherigen Entwicklungen auf dem Feld der KI. Denn der Geist des Menschen sei keine schwerfällige statistische, 'die Hunderte von Terabyte an Daten verschlingt und die wahrscheinlichste Gesprächsantwort oder die wahrscheinlichste Antwort auf eine wissenschaftliche Frage extrapoliert'. Für Chomsky ist das genaue Gegenteil der Fall: 'Der menschliche Verstand ist ein überraschend effizientes und sogar, das mit kleinen Informationsmengen arbeitet; es versucht nicht, grobe Korrelationen zwischen Datenpunkten abzuleiten, sondern Erklärungen zu schaffen.'"In der sieht das der Pädagoge Nicolaus Wilder ganz ähnlich: "Generative KIs sind bei der Weiterentwicklung notwendigerweise. Sie reproduzieren stets das Wahrscheinlichste, erhalten damit zwingend den Mainstream und können sosein. Eine KI, die ausschließlich mit Daten trainiert wurde, die sagen, dass die Welt eine Scheibe ist, kommt von sich aus nicht auf die Idee, dass sie vielleicht doch eine Kugel sein könnte. Noch weniger macht sie sich mit einem Schiff auf den Weg, um das zu beweisen, denn Wahrheit ist für sie nur eine Zeichenreihenfolge und kein orientierungsstiftendes Konzept. Die KI orientiert sich ausschließlich an. Für die Wissenschaft heißt das, dass viele Dinge von KIs übernommen werden können, die in der Auseinandersetzung mit dem Bestehenden liegen: recherchieren, zusammenfassen, sortieren, gewichten sowie mitunter das Verfassen von Standardlehrbüchern oder Rezensionen. Dem Menschen schafft sie dadurch Zeit und Raum, sich, das im gegenwärtigen Paradigma Unwahrscheinliche, dem Denken in alternativen Möglichkeiten zu konzentrieren."Außerdem: In der warnt Christian Meier vorzur KI.

Politik

Homosexualität sei eine Erfindung oder Perversion des Westens, heißt es immer wieder in afrikanischen Staaten, um die drakonischen Gesetze dagegen zu begründen. Fox Odoi-Oywelowo, der Mitglied der Partei des ugandischen Präsidenten Yoweri Museveni hat es gewagt, gegen so ein Gesetz zu stimmen, weil, wie er sagt, nicht die Homosexualität nach Afrika importiert wurde, sondern - durch evangelikale Gemeinschaften aus den USA - der Hass auf sie, erklärt er Claudia Bröll in der FAZ. "Martin Ssempa war vor einigen Jahren aus den USA zurückgekehrt. Viel wurde 2010 über ihn berichtet, als er im Gottesdienst pornographische Videos zeigte, um vor den Sexualpraktiken Homosexueller zu warnen. Jetzt tanzt er in Twitter-Posts im 'Straight-Nation'-T-Shirt, will angeblich aufklären, aber nutzt jede Gelegenheit, um Homosexuelle in ähnlicher Weise wie Lively und seine Mitstreiter zu verhöhnen und an den Pranger zu stellen. Die Organisation SMUG wurde mittlerweile von der Regierung geschlossen. In dieser aufgeheizten Atmosphäre sei es für den Präsidenten kaum möglich, sich gegen das Parlament und den Volkszorn zu stellen, prognostiziert Odoi-Oywelowo." Dass er das offenbar auch gar nicht will, steht auf einem anderen Blatt.



Israel steuert mit Netanjahus Justizreform auf eine massive Verfassungskrise zu, warnt im Interview mit der FAZ der Tel Aviver Rechtsprofessor Menachem Mautner. Allerdings sei das Oberste Gericht an dieser Krise auch nicht ganz unschuldig: "Einige der Vorschläge werden inzwischen weitgehend akzeptiert, selbst von den überzeugtesten Unterstützern des Gerichts. Zum Beispiel, dass die Theorie der 'Angemessenheit' eingeschränkt wird, damit sie nicht mehr auf das Verhalten von Politikern anwendbar ist. Das fordere ich seit Langem schon, und immer mehr Menschen teilen diese Meinung. ... Das Problem ist der juristische Aktivismus, mit dem das Gericht in die Befugnisse der anderen Staatsgewalten eingegriffen hat. Es fing an, alle möglichen Entscheidungen der Exekutive am Prinzip der Angemessenheit zu überprüfen. Das heißt, es bestimmte einige Grundsätze, die Teil seiner Rechtsprechung sind, gab jedem konkurrierenden Grundsatz ein relatives Gewicht und überprüfte dann die Angemessenheit der von der Regierung ergriffenen Maßnahmen an diesem Maßstab. Ich denke, es besteht heute weitgehend Einigkeit darüber, dass dieser Aktivismus des Gerichts eingedämmt werden sollte. Beispielsweise sollte man nicht die Ernennung von Ministern auf ihre 'Angemessenheit' hin überprüfen."