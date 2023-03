Prokofjews "Krieg und Frieden" an der Bayerischen Staatsoper. Foto: W.Hoesl

Am Ende vonInszenierung von Sergej Prokofjews monumentaler Oper "Krieg und Frieden" an der Bayerischen Staatsoper München treten, die Sängerin der Natascha Rostowa, und, der Sänger des Andrej Bolkonski inauf die Bühne: Auch sonst ist die heikle Gratwanderung zwischen Kunst und Politik in diesem Stück gelungen, stellt Jan Brachmann in derfest. Das liegt an bewussten Streichungen, so wurde unter anderem der monumentale russische Schlusschor am Ende des Stücks ausgelassen, zum anderen am Fokus, denbei der Musik gelegt hat: "Jurowski legt das Schwergewicht auf den Lyrismus, den, den Humanismus in diesem Werk, die dasseien, während der stalinistische Hurra-Patriotismus - so Jurowski - aufs Konto der Librettistin, Prokofjews zweiter Ehefrau Mira Mendelson, gehe. Was man dann hört, in der Frühlingsnacht der Eingangsszene, später beim stillen Sterben Bolkonskis, ist ernst, zärtlich, liebevoll, sorgfältig musiziert. Und selbst in den Massenszenen geht es Jurowski im Orchester mehr um Schärfe als um Kraft."Joachim Lange hebt imdie symbolische Bedeutung des Bühnenbildes hervor, das Tcherniakov dem Säulensaal desnachempfunden hat: "Es ist der wohl geschichtsträchtigste Saal Russlands. Es war der Ort von Kongressen, Lenin-Reden, Schauprozessen und Aufbahrungen von berühmten Toten wie Lenin, Stalin und etlichen Nachfolgern bis hin zu Michail Gorbatschow. Dass dieser berühmte Saal auf der Münchener Bühne die Anmutung einer Notunterkunft für Flüchtlinge (oder Bedrängte) von heute hat, ist wohl die zentrale Pointe, mit der Tcherniakov Position bezieht." Ganz bezaubert von den Sängern ist Eleonore Büning im Tagesspiegel : "Wie zwei weiße Tauben tauchen sie auf aus der buntgescheckten Menge. Wie Runen fliegen ihre Parlandoworte aneinander vorbei. Ihr Sopran: sonnig, kokett, stark,. Sein Bariton: samtwarm, rund, hell,. Ein." Auch SZ -Kritiker Reinhard Brembeck findet die Inszenierung gelungen.Imkann Rüdiger Schaper verstehen , dass sich das Berliner Staatsballett schwer mit der Choreografie "Petruschka" tut, die es von Choreografschon vor Jahren eingekauft hat. Goeckes Hundekot-Attacke auf die-Kritikerin Wiebke Hüster bekommt hier eine besondere Resonanz: "Zum Beispiel gab Wiebke Hüster in derdem designierten Intendanten des Berliner Staatsballettskeine Chance. Spuck sei 'so geeignet, das Staatsballett Berlin zu führen, wie Justin Bieber, das Amt des Chefdirigenten der Berliner Philharmoniker auszufüllen'. Der Choreograf werde der Ballett-Tradition nicht gerecht, könne nur 'Fragmente des bildungsbürgerlichen Kanons' schick und postmodern verpacken. Das weiß aber vorher niemand. Wiebke Hüster ist eine gefürchtete, oft überharte Rezensentin. Und. Da heilen Wunden schlecht.dafür umso besser."Besprochen werdenInszenierung von Wagners "Siegfried" an der Oper Zürich ( NZZ ),Inszenierung von Sarah Kanes "Gier" in Zürich (die für SZ -Kritiker Egbert Tholl "zum Faszinierendsten" gehört, was er seit Langem im Theater sah),und"Intervention!" am Thalia-Theater (deren Absurdität-Kritiker Jan Wiele auch dank Jens Harzer genießen kann), Sebastian Hartmanns Inszenierung von Schnitzlers "Traumnovelle" in Frankfurt ( taz ), das Stück "Knast" im Theaterhaus Jena ().