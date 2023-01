New online:



Doxa journalist Alla Gutnikova's stirring and beautiful speech in court in Moscow, Friday 8 April: https://t.co/eWu8zGJE8G



Alla Gutnikova and three others were sentenced two years of 'correctional labour'.



Translation and introduction by Clem Cecil. - Modern Poetry in Translation (@MPTmagazine) April 14, 2022

Beeindruckt berichtet Kerstin Holm in dervon dem Theaterabend "The Last Word" am Berliner Gorki Theater , für dendie Erfahrungen emigrierter russischer Künstlerinnen zusammengetragen hat, zum Beispiel die Gerichtsrede von, der Mitherausgeberin der Moskauer Studentenzeitschrift. Die Schauspielerin und Tänzerin Alisa Khazanova trägt sie vor: "Gutnikowa will nicht über ihren Fall - ihre Verfolgung wegen Berichten über Menschenrechtsverletzungen - reden, sondern darüber, dass kein Buch sie jemalshabe; beim Zitieren konformistischer Floskeln wie 'Das geht mich nichts an' oder 'Die zuständigen Behörden werden es klären' verzerrt sich ihre Stimme elektronisch. Zum Zeichen, dass Widerstand aus einer Position der Schwäche in jeder Epoche möglich ist, erklingt dann vom Band der Bericht der Dichterin Natalja Gorbanewskaja, die 1968gegen den sowjetischen Einmarsch in Prag demonstrierte und sofort festgenommen wurde."Ihre Rede ist in diesem Tweet eingebettet, der auch dasvon Gutnikowa bei ihrem Prozess zeigt: