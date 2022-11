In der erklärt sich Uwe Mattheis denin den Theatern als Folge einer neoliberalen Denkweise, dieverspricht: "Große Theater sind Anachronismen in einer Gesellschaft, die sich immer mehr in voneinander abgrenzende Milieus ausdifferenziert, die ihre Identitäten entlang einer ausgesuchten (alltags)kulturellen Praxis herausbildet und sie nicht mehr nur vom ökonomischen Status ableitet. Der gesamte Kulturbetrieb gerät immer mehr in den Dienst der Reproduktion von Milieuidentitäten, die 'feinen Unterschiede' zeigen sich im Kulturkonsum. Die politische Bedeutung der Theater liegt aber gerade darin, Orte zu sein, an denen sich unterschiedliche gesellschaftliche Milieus überhaupt noch begegnen können, sie sind Teil des raren Zwischen-Raums, in dem über öffentliche Angelegenheiten mit den Mitteln der Kunst verhandelt werden kann."Besprochen werden"Cavalleria rusticana" in der Urfassung in Baden-Baden (die SZ -Kritiker Michael Stallknecht mit einem größeren Chor und höheren Sopranrollen überwältigte, in derdagegen vermisste Lotte Thaler unter anderem ""),Oper "Undine" in Leipzig (deren Wiederentdeckung Welt -Kritiker Manuel Brug ebenso zu schätzen weiß wie deren "filigrangliedrige Musik zwischen"), Verdis "Maskenball" in Klagenfurt ( Standard ).