"Meinen Hass bekommt ihr nicht"

Das franzöische Kino arbeitet die Anschläge aufsin einer ganzen Reihe von Filmen auf. In derbeugt sich Marc Zitzmann über drei von ihnen,' Polizeithriller "Novembre" ( unser Resümee ) befasst sich sehr konkret mit dem Anschlag,"Revoir Paris" und Mikhaël Hers' "Amanda" (von 2018) befassen sich über Bande in Form fiktiver Terroranschläge damit. Insbesondere letztgenannter Film "ist ein. Aber der eigentliche Wurf zu der langen Reihe von Attentaten, die Frankreich in den letzten zehn Jahren heimgesucht haben, wurde bereits 2010 konzipiert und im Sommer vor dem 13-Novembre gedreht. 'Nocturama' handelt nicht von Dschihadisten, sondern von Nihilisten (die klar dem linken Extrem zuneigen). Aber der seherische Film nimmt Szenen vorweg, die man im November 2015 exakt so erlebt hat. ... Das größte Verdienst von 'Nocturama' ist es indes, eine zu Interpretationen, ja zu hitzigen Diskussionen anregende politische Rätselbotschaft inzu zwingen, die ein ebenso schlichter wie mächtig strukturierter Erzählbogen zusammenhält."Mit"Meinen Hass bekommt ihr nicht" gesellt sich ein weiterer (allerdings deutsch co-produzierter) Film zu diesem Komplex, schreibt Philipp Stadelmaier auf. Der Film basiert auf' gleichnamigem autobiografischen Roman , in dem der Autor verarbeitet, dass seine Frau bei dem Anschlag auf das Bataclan ums Leben kam. "Der Film wie auch sein Protagonist verwehrt sich dagegen, diese Emotionen zurfreizugeben. Leiris schwört sich,ins Leere laufen zu lassen. ... Bei aller Rührseligkeit, die der Film mit sich bringt, vermeidet Riedhof doch jedes übertriebene Pathos. Er umschifft die Gefahr einer reinen Helden- und Erfolgserzählung." Letzten Endes "steuert der Film auf einezu. Ein Sieg gegen die Kräfte der Finsternis erscheint darin durchaus möglich. Doch das Bollwerk gegen den Hass ist gleichzeitig ein Mausoleum für eine Tote, und eine."Außerdem: In der spricht der Schauspielerüber seine Arbeit. Besprochen werdenHöhlenfilm "Il Buco" ( Tsp , mehr dazu bereits hier ),"Crimes of the Future" ( Standard , unsere Kritik , mehr dazu hier ), die-Dokuserie "Traumazone" über den Niedergang der Tsp ), die fünfte Staffel von "The Crown" ( NZZ ), die-Weihnachtsschmonzette "Falling for Christmas" mit Presse ), die Serie "Gefährliche Liebschaften" ( Freitag ), die Serie "Lamia" ( FAZ ) und die-Serie "Die Discounter" ( FAZ ).