Stefanie Reinsperger als Thomas Bernhards "Theatermacher". Foto: Matthias Horn / Berliner Ensemble

Am Berliner Theater hat Oliver Reese"Theatermacher"-Wutschwall inszeniert, als Solo für die SchauspielerinJanis El-Bira hat zwei Stunden Dauer-Crescendo mehr oder weniger unbeschadet überstanden : "Ein Untergeher, der alle mitreißt in eine, deren Fettaugen ihn würgen lassen. Ein armes Blutwürstchen aber auch, das nebenher Toilettenpapierrollen vom Stapel klaut und schluchzt und greint, wenn es an die angeblich glorreiche Theatervergangenheit, vor allem aber an den Ort der letzten Triumphe denkt:. Wie Reinsperger das immer wieder sagt, Gaspoltshofen, als sei's New York oder besser noch Wien, das transportiert die ganze Kümmerlichkeit des Uneinsichtigen in einem einzigen Wort. Man steht erschlagen vor dieser, diesem achterbahnfahrenden Schauspiel-Superlativismus, der noch jeden Satz, jede kleine Geste steigen und stürzen lässt, der überall und alles zugleich sein kann. Die Kehrseite dieses atemberaubenden Spiels ist die Macht, mit der es sich seine Figuren unterwirft. Gibt es im Granteln des Bernhard-Theatermachers nicht auch einen Moment des authentischen Leidens am selbstgesteckten Maßstab der Kunstproduktion?"Kevin Hanschke besucht für diedie Proben zu"Professor Bernhardi" in Freiburg, bei denen der IranerRegie führt: "'Die Theaterszene liegt. Kunst gibt es keine mehr. Selbst die freie Szene im Untergrund ist am Ende', sagt er. Übermorgen, am 23. Oktober, wird er nach Teheran zurückfliegen, wo er lebt. Normalerweise toure er in dieser Zeit mit seiner Theaterkompanie 'Mehr' durchs ganze Land, den Nahen Osten und die Welt. Aber jetzt ist ihm das nicht möglich. Warum 'Professor Bernhardi'? Seit Jahren interessiere ihn das Stück von Schnitzler, sagt Koohestani, denn es enthalte alle Konflikte, die das Mullah-Regime provoziere - die Frage nach der Legalität einer Abtreibung, der Wille nach Freiheit und die daraus folgende."Imkann Margarete Affenzeller den vielzitierten Publikumsschwund nicht generell feststellen , zumindest nicht für Theater in Wien oder Graz. Aber klar, die Konkurrenz um das Publikum werde härter: "Jetzt kommen noch der hippe Nichts-kaufen-Trend sowie Preissteigerungen hinzu. Aber Theaterpublikum ist hart gesotten, und die goldene Zeit des Streamings, wie man hört, auch vorbei."