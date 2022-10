Derfür den ukrainischen Schriftsteller bestimmt heute die Feuilletons. Ein Mitschnitt der Verleihung mitLaudatio und Zhadans vom Publikum mit langem Applaus gefeierte Preisrede steht bei der ARD online . Die dokumentiert Salzmanns Laudatio zum Nachlesen: "Jeder einzelne von Zhadans Texten wird bestimmt von der, der Auseinandersetzung mit seiner Außenwelt. Seine Dichtung ist nie hermetisch, nie in sich verschlossen. Ein Auge schaut immer hinaus in die Welt, eine Hand scheint ausgestreckt und bereit, die Lesenden mit ins Gespräch zu ziehen. ... Ja, der Dichter sieht, was geschieht, aber er ist, der nur stoisch die Erdbebengefahr protokolliert.. Einer, der versteht, und wenn er nicht versteht, ist er bereit, zuzuhören. Hier ist einer, der sich mit an den Tisch setzt und das Glas hebt. Dermittanzt." Die derzeit auf Deutsch lieferbaren Bücher von Zhadan haben wir hier für Sie zusammengestellt.Dass Bundespräsident Steinmeier der Verleihung fernblieb, findet Sandra Kegel in derschwach. Umso souveräner Zhadans Auftritt: "Er ließ die Sprache gleichsam zumwerden, der eben doch erahnen ließ, was das mit einem Bewusstsein macht, wenn der Kriegmehr erlaubt. ... Diese kurze Stunde in der Frankfurter Paulskirche muss man schon jetztnennen, auch, weil Zhadan selbst es war, der die eigenen, für die beklommenen Außenstehenden teilweise verstörenden Begrifflichkeiten, die er im Buch für den russischen Aggressor findet, unterlief." Auch Adam Soboczynski wird noch lange an diese Verleihung zurückdenken, schreibt er auf, in der er eine mutige Entscheidung sieht: Der, wie er in "Himmel über Charkiw" dokumentiert ist, "meidet in seiner großartigen, die Grenzen der Sprache in Zeiten des Krieges auslotenden Dankesrede, jeden nationalistischen Überschwang. Er konzentriert sich aufim Krieg, auf 'das Gefühl der gebrochenen Zeit', er spricht vom 'Fehlen von Dauer', vom 'Gefühl der zusammengepressten Luft, du kannst kaum atmen, weil die Wirklichkeit auf dir lastet und versucht, dich auf die andere Seite des Lebens, auf die andere Seite des Sichtbaren abzudrängen'. ... Aber er wird in anderer Hinsicht dann doch sehr deutlich, er greift jene an, die für einen 'schnell geschlossenen Frieden' plädieren. Das hält er für einen Versuch, 'in der Komfortzone zu bleiben', für einen ''."Als " würdigt Alexander Kissler den Preisträger in der, fürJens Uthoff ist er "ein genauer Beobachter,". Weitere Zusammenfassungen von Laudatio und Rede bringen Judith von Sternburg ( FR ) und Gerrit Bartels ( Tsp ). Im führt Michael Wurmitzer durch Zhadans Leben und Werk. Außerdem erinnern wir gerne an Marie Luise Knotts Notizen imzuUnd sonst so in Frankfurt? Es war immerhin das Comeback der Buchmesse nach viel coronabedingtem Hin und Her. Marc Reichwein von der erlebte eine Buchmesse "mit", aber auch eine "diskursiv wiederauferstandene" Veranstaltung - und "". "Entspannte Atmosphäre, solides Programm", schreibt Kai Spanke in der- bei 4000 Ausstellern (statt über 7000 wie noch 2019) packt ihn allerdings etwas Sorge: "Die Messe hat nach den vergangenen zwei Jahren noch nicht zu ihrem alten Format zurückgefunden." Mara Delius beobachtet eine verunsicherte Branche, "weilvon der Papierpreisexplosion bis zur Inflation bisher erst in seinen Anfängen spürbar und damit noch nicht richtig behandelbar sei", schreibt sie aufThemenwechsel: Guillermo Altares spricht fürmit, einem der wichtigsten internationalen Buchagenten. Unter anderem istbei ihm unter Vertrag, über dessen Zustand er gute und schlechte Neuigkeiten hat. Die gute:. Die schlechte: "Seine Verletzungen gingen tief, darüber hinaus wirdbleiben. Er hatte drei ernsthafte Verletzungen im Nacken. Eine Hand ist, weil die Nerven in seinem Arm durchtrennt wurden. Und er hat 15 mehr Verletzungen auf Brust und Torso. Es war ein brutales Attentat. ... Dieser Angriff war wahrscheinlich genau das, worüber Salman und ich in der Vergangenheit diskutiert hatten: Dass die grundsätzliche Gefahr, der er entgegensah, nachdem die Fatwa über ihn verhängt wurde, darin besteht, dasskommen und ihn angreifen würde. Gegen so etwas kann man sich nicht schützen, es kommt völlig unerwartet und ist unlogisch. Es war."Weitere Artikel: In dersetzt hier und dort sein Kriegstagebuch ausfort. Ronald Pohl porträtiert im Standard. Isabella Caldart führt aufdurchs. Alexander Cammann spaziert für diemit der Schriftstellerin durch Berlin. In den "Actionszenen der Weltliteratur" erinnert Marc Reichwein an dender. Der bringt einen bislang unveröffentlichten Text der Schriftstellerin . Außerdem meldet die Jury desihre- an der Spitze:' Marsupilami-Abenteuer "Das Humboldt-Tier" Besprochen werden unter anderemAufsatzsammelband "Was jetzt möglich ist" ( Standard ),"Die Erweiterung" (online nachgereicht von der FAZ ),"Die Autobiographie des Giuliano di Sansevero" ( SZ ),"Ich bin nicht da" ( NZZ ),"Zoo. Briefe nicht über Liebe, oder Die dritte Heloise" ( Jungle World ),"Hausers Ausflug" (online nachgereicht von der FAZ ) undJugendroman "Die Sonne, so strahlend und schwarz" ().In der online nachgereichten Frankfurter Anthologie schreibt Marie-Luise Bott über"Der Tag wird kommen":"Und der Tag nach der nächsten Friedensfeier - wird er kommenmit einer Taube oder einem Schlagring ..."