Marie Schmidt ruft in der SZ in der Erinnerung, was für ein Beben es damals war, als Khomeini 1989 zum Mord anund allen, die die "Satanischen Verse" zugänglich machen, aufrief. Für den Westen war dies "die erste prägende Erfahrung mit einem, der Kunst und Kultur zum Ziel seiner Angriffe machte. Verlagshäuser, in denen Rushdies Bücher erschienen, und ihre Mitarbeiter auf der ganzen Welt wurden unter Polizeischutz gestellt, es gab. Verleger fürchteten um die Sicherheit ihrer Mitarbeiter", weshalb in Deutschland etwa Reinhold Neven Dumont von einer Veröffentlichung absah. "Worauf ihn unter anderem Hans Magnus Enzensberger der Feigheit zieh. Schließlich gründeten an die 100 deutsche Verlage die GmbH 'Artikel 19' um zusammen die vonhergestellte deutsche Version herauszubringen." Nach dem Mauerfall gefiel man sich darin "die westlichen Demokratien und ihre betont liberalen Kulturen als Sieger am Ende der Geschichte zu sehen. Dazu passte es allerdings nicht, dass genau, einer, den Hass und Zerstörungswut des politischen Islam auf sich zog."Dashat Rushdie nach dem Anschlag zum Ehrenmitglied ernannt. Er ist damit der 107. Autor, der diese Zuwendung erfährt. Dabei wäre ja wohl schon 1989 "eine Ehrenmitgliedschaft angebracht gewesen", kommentiert ein sichtlich irritierter Andreas Platthaus in der. "Aber der PEN beschreibt diese Zeit des verzweifelten Untertauchens in seiner Presseerklärung zur Ernennung von Rushdie als '', und damit hatte sich Rushdie offenbar für eine Ehrung disqualifiziert. Was hat sich aber nun geändert? Musste Rushdiewerden, damit das PEN-Zentrum Deutschland endlich '' (noch ein Zitat aus der Presseerklärung) um ihn geraten konnte?"Thomas Hummitzsch spricht für diemit der Schriftstellerin , die sich in ihrem zweiten Roman "Triskele" mit demauseinandersetzt - eine Leerstelle der Literatur: "Wenn man dann noch die abzieht, zu denen es vermeintlich wegen eines Mannes gekommen ist, wird es sehr schnell sehr dünn. ... Wenn ich ehrlich bin, gibt es nichts, was ich mache, das nicht mindestensist. Das steht für mich außer Frage. Hier noch einmal besonders, wenn es um den weiblich gelesenen Körper geht. Denn wenn ich über diesen schreibe, dann. Dann möchte ich da hinschauen, wo wir als Mädchen nicht hinfassen durften. Dann schreibe ich über Scheidenpilz und Endometriose. Über, über das Schmerzhafte und manchmal Schöne."Weitere Artikel: Manfred Rebhandl spricht für denmit dem Autor Im Interview mit der Berliner Zeitung gibt Romandebütant Domenico Müllensiefen unter anderem Einblick in seinen Brotjob als Monteur für Telefonangelegenheiten.Besprochen werden unter anderem"Das mangelnde Licht" ( NZZ ),' "Mein Leben als amerikanischer Sklave" und"Was wir uns erzählen" ( Standard ),"Innere Dialoge an den Rändern" ( FR "Tagebücher 1819-1877" ( Tsp ) undErzählband "Bretonisches Lied" ().