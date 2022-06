Susan Meiselas: Lena on the Bally Box, Essex Junction, Vermont, 1973. Bild: C/O Berlin

gehört zu den großen Fotoreporterinnen der Agentur Magnum. Doch in der Ausstellung "Mediations" im C/O Berlin interessieren-Kritiker Andreas Kilb gar nicht mal die berühmten Bilder aus Nicaragua und El Salvador, vielmehr trifft ihn die Serie "Carnival Strippers" von 1975 wie ein Schlag, schreibt Kilb. "Man sieht nackte und halb nackte, von Schwangerschaftsstreifen, Operationsnarben, Alkohol und Übergewicht gezeichnete Frauen und die Gesichter der Kunden, denen sie sich darbieten. Man erkennt aber auch, dass die Umgebung, in der die Frauen auftreten, dast ist, in der Sex und Geld untrennbar verbunden sind. In diesem Maschinenraum des amerikanischen Traums wird das Streben nach Glückseligkeit zur Parodie des Begehrens. Aber die Objekte dieserbekommen bei Meiselas eine Würde, die sie auf eine Stufe mit Königinnen und Filmstars stellt." Über Meiselas hat Perlentaucher Thierry Chervel vor einiger Zeit ein grundsätzlicheres Fotolot geschrieben.Der kubanische Künstlerist wegen Herabwürdigung des kubanischen Nationalgefühls zuverurteilt worden, meldet Ingeborg Ruthe in der: "Grund der Anklage und des Urteils des Obersten Gerichts in Havanna ist unter anderem ein Medienkunstwerk, in dem Alcántara mit der Nationalflagge hantiert und in ironisch-drastischer Weise Kritik übt an denauf der Karibikinsel, an Demagogie, Unfreiheit, Schwulenverfolgung, Mangelwirtschaft und Korruption. Schon seit 2021 in U-Haft, war er aus Protest in einen lebensbedrohlichengetreten, woraufhin es zur Zwangseinweisung in ein Hospital kam. Darüber verhängten die Behörden eine Nachrichtensperre.""Grob falsch" findet es im-Interview, dieinsgesamt als "Antisemita" abzuqualifizieren, wie es Sascha Lobo imtat ( unser Resümee ). Dass Mendel, Direktor der Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt, jetzt für die Kunstschau die Bilder auf einen möglichen antisemitischen Gehalt überprüfen soll, erscheint ihm selbst zwar etwas spät, aber nicht falsch. Er rät grundsätzlich zur Prüfung des Einzelfalls. Über ein palästinensisches Bild, das Interviewerin Lisa Berins als angelehnt an' Gemälde "Die Freiheit führt das Volk" beschreibt, sagt er etwa: "Dass Menschen in Gaza in Bezug auf den Konflikt einseitig sind, dass es bis hin zugeht, ist erst mal nachvollziehbar - ob ihre Einstellung nun berechtigt ist oder nicht. Die echte Grenzüberschreitung findet statt, wenn sich derselbst richtet und nicht mehr gegen einen Staat."Weiteres: Leider nicht online ist das Interview mitaus der, in dem er vor allem auch den postkolonialen Ansatz der Documenta deutet: "Das Unrecht, im vormaligen Zentrum zu stehen, wird so stark empfunden, dass man lieber Interpretation erleidet als ausübt." In derspricht Brita Sachs mit dem spanischen Architekten, dessen Skulpturen und Zeichnungen die Münchner Glyptothek in der Ausstellung "Jenseits von Hellas" zeigt. Andreas Hartmann besucht für diedas Berliner"48 Stunden Neukölln".