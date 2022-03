Bild: Pierre-Auguste Renoir. Der Spaziergang, 1870. The J. Paul Getty Museum, Los Angeles. Foto: Digital image courtesy of the Getty's Open Content Program

Bild: Peter Doig. Echo lake 1998 Tate presented by the trustees in honour of Sir Dennis and Lady Stevenson, later Lord and Lady Stevenson of Coddenham (to mark his period of Chairman 1989-1998.

"Aufschlussreicher, unterhaltsamer kannnicht sein", jubelt Hans-Joachim Müller in dernach dem Besuch der Ausstellung "Renoir Rococo Revival" im Frankfurter Städel Museum , die ihm vor Augen führt, wie die Kunst desprägte. So "hat man den Impressionismus noch nicht gesehen. So ganz der Fortschreibung jenerergeben, mit der eine abgetane Epoche der sozialen Wirklichkeit entgegengemalt hat. Es ist wirklich überzeugend, wenn man zusammen sieht, wie die Ahnen ihre Kostümfeste auf gepflegten Park-Bühnen aufführen, und der Enkel die gleiche zeitlos theatralische Stimmung im Stadtwald und am Seineufer erreicht. In großen Kapiteln verfolgt die Ausstellung die Nachbarschaften - immer Rokoko neben Renoir, Renoir neben Rokoko. Frauen beim Lesen und bei der Handarbeit, Frauen im Boudoir, Frauen beim Baden, Aktdarstellungen, Rollenporträts und wenn man nicht auch noch vor Landschaften und Stillleben stünde, wäre die ganze Ausstellungdes faszinierten Mannes auf das Weib."Die Unterschiede macht Sandra Danicke derweil in deraus: "Wahrte man … im Rokoko noch eine gewisse Distanz zum Bildpersonal, geht Renoir in seinen Bildernheran. Erstaunlicherweise fühlt man sich dadurch weniger als Voyeurin, denn man sitzt ja schon mitten, statt aus der Entfernung die Fernglasperspektive einzunehmen. Die vibrierenden Pinselstriche verstärken noch den Eindruck, dass hier etwas inist, an dem man als Betrachterin oder Betrachter teil hat. Einzigartig ist bei Renoir die fast schon hyperrealistische Strahlkraft der Farben."Die "" vonerkennt Stefan Trinks () in der Ausstellung "Edvard Munch im Dialog" in der Wiener Albertina , die dem Norweger Werke von Miriam Cahn, Marlene Dumas, Jasper Johns Georg Baselitz odergegenüberstellt: "Bei den Bildern des in der Karibik malenden Schotten Doig ist der Einfluss Munchs am offensichtlichsten. War schon für Munch die Natur die entscheidende Mitwirkende, indem er die Gemälde oft tagelang im Freien wettern ließ und so Sonne, Schnee und Regen in den Entstehungsprozess einbezog, gilt dies erst recht für Doig. Wie im einstigenschillern die Farben des 'Echo Lake' bei ihm; alles droht in seinen Farb-Seen binnen Kurzem zersetzt zu werden. Doch nicht nur im Gewässer finden sich die typischen Verlaufsspuren der unbarmherzigen Zeitläufte, die Munch vor über hundert Jahren in die Kunst einführte. Am Ufer von Doigs 'Echo Lake' ruft ein Polizist mit der Geste von Munchs 'Schrei' ins Leere, erhofft die Reaktion einer vermissten Person - oder wartet dort in. Ähnlich gottverlassen hallen die Schritte in Munchs immer wieder aufs Neue unfassbar unheimlichem 'Herbst im Ulmenwald' von 1919.""Was habt Ihr vor dem Ausbruch des Krieges getan? Und was macht Ihr jetzt?", fragte der ukrainische Künstlerin den sozialen Medien, und wenig später antworteten ihm zahlreiche KünstlerInnen aus der Ukraine. Einige Antworten hat Catrin Lorch für diedokumentiert. "Zhanna ist eine der berühmtesten Künstlerinnen der Ukraine, sie war schon zur Biennale eingeladen und hat international ausgestellt. Als der Krieg ausbrach, musste sie ihre alten Eltern aus derenholen und sie auf den Weg nach Deutschland bringen. Sie waren insgesamt mehr als vier oder fünf Tage unterwegs, durchquerten Kiew mit der gebrechlichen Mutter zu Fuß. 'Kiew ist nicht mehr wiederzuerkennen', schreibt sie, 'es gibt alle paar Meter. Man kommt nicht voran.' Zhanna ist jetzt in den Karpaten und macht Kunstwerke, die sie verkaufen will, um das Geld dem Kampf zu spenden."Außerdem: In der porträtiert Tilman Baumgärtel den Berliner Künstler, der sich sein eigenesals Virtual-Reality-Simulation gebaut hat. Im sorgt sich Robert Klages um eines der letzten Kunstwerke der Berliner Künstlerin: Das Mosaik hängt ungeschützt im, das seit 2020 umgebaut wird. Anlässlich der Schau ", This Room Moves at the Same Speed as the Clouds" im Zürcher Kunsthaus porträtiert Philipp Meier die Künstlerin und Friedensaktivistin in der