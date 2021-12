Albrecht Dürer: Porträt von Katharina, 1521, Galleria degli Uffizi

nach Italien sind gut dokumentiert, aber die Ausstellung "Dürer's Journeys" in der National Gallery in London erschließt auch sehr gut die Reisen des Renaissance-Künstlers in die Niederlande, freut sich in derFranz Zelger: "Als Dürer Richtung Norden aufbrach, stand er im Zenit seines Schaffens. Er war offen für alles, sammelte neue Eindrücke, auch von fremden Kulturen und exotischen Tieren wie, und nicht zuletzt zeichnete er eine 20-jährige Afrikanerin, deren Konterfei als eines der erstenin die europäische Kunstgeschichte eingegangen ist. Im Lauf der Reise kehrte er immer wieder in die Handels- und Finanzmetropole Antwerpen zurück, dieses Tor zur Welt, wo er permanent neue Impulse erhielt, die sich in zahlreichen Studien und Skizzen niederschlugen. Damals steigerte er noch seine Produktion von Zeichnungen mit, Feder und Pinsel - Blätter, die von seinem virtuosen Umgang mit diesen Techniken zeugen. Innovativ sind seine über achtzig gezeichneten, zum Teil auf Holztafeln aufgezogenen Bildnisse, die als autonome, vergleichsweise preisgünstige Porträts gemalte Konterfeis ersetzten und ihm dank großer Nachfrage ein beachtliches Einkommen sicherten."Sehr empfehlen kann Hubert Spiegel in derauch die aufwändig gestaltete Ausstellung "Les Animaux du Roi" im Schloss von Versailles , die eingehend die. untersucht: "Tiere waren hier allgegenwärtig - als mythologische Wesen, Verkörperungen menschlicher Eigenschaften, als Symbolfiguren politischer Macht, aber eben auch als lebendige Geschöpfe, die den Palast und den Park buchstäblich zu Tausenden bevölkerten. Allein in den königlichen Ställen waren mehr alsuntergebracht, und die Anzahl derbelief sich auf etwa dreihundert. Ludwig XIV. ließ die Billardtische aus einem der Vorräume zu seinen privaten Gemächern entfernen, um ein eigenes Zimmer für seine Lieblingshunde zu schaffen, für die sein Leibpatissierherzustellen hatte."Weiteres: Im beschreibt Ulrike Scheffer, wie die Initiativefür die Rückgabe kamerunischer Kulturgüter streitet. Besprochen werdenLatexarbeiten in der Ausstellung "Metamorphosen" im Münchner Haus der Kunst ( Standard ).