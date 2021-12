Aus Freude am großen Quatsch: Meryl Streep beim Weltuntergang (Netflix)

InNetflix-Komödie "Don't Look Up", mitundüberaus prominent besetzt, geht mal wieder die Welt unter: Ein Schwung fürs All vorbereitete Nuklearraketen kehrt auf halber Strecke um - leise rieselt der atomare Niederschlag. Das ist "'", amüsiert sich Daniel Gerhardt auf, und "quietschvergnügt rennt 'Don't Look Up' in die Katastrophe. ... Als wollten sie herausfinden, wer denaus seiner Rolle herausholen kann, überbieten sich Streep, DiCaprio, Lawrence und Hill in der Absurdität ihrer Darstellungen. Während die Präsidentin an Sarah Palins enthusiastische Ahnungslosigkeit anknüpft, spielt DiCaprio seinen Wissenschaftler als Erklärbär im Banana-Republic-Look. Auch in den jeweiligen Adjutantinnen prallen konträre Weltanschauungen aufeinander: Lawrence verleiht der Astronomie ein, Hill erinnert in seiner Aufgabe als Stabschef eher an Kid Rock."Außerdem: In derüber seinen Sky-Sechsteiler "La Fortuna", eine Adaption von Comic "Der Schatz der Black Swan" über die Bergung eines der größten Meeresschätze. Elmar Krekeler von der fühlt sich vom übermäßigen Gebrauch vonemotional bevormundet. Matthias Alexander ist in dergespannt, wie sichwohl schlagen wird, wenn er demnächst im Alter von 70 Jahren für gleich zwei Filme wieder in seine Rolle desschlüpfen wird. Michael Angele erinnert sich iman die Gefühle, die"E.T." auslöst. Judith Liere gratuliert aufdem "Traumschiff" zum 40-jährigen Bestehen.Besprochen werden"Drive My Car" ( Tsp , mehr dazu hier ),"Macbeth"-Verfilmung ( ZeitOnline Tsp , mehr dazu bereits hier ), die Serie "Eldorado KaDeWe - Jetzt ist unsere Zeit" über die taz ),Ferrante-Verfilmung "The Lost Daughter" ( Standard ),"Monte Verità. Der Rausch der Freiheit" ( Welt ) ein Biopic über Céline Dion ( TA ).