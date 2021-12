Hält vorbildlich Abstand, auch im Freien: "Drive my Car" (Rapid Eye Movies)

Altmodisch und modern zugleich: Macbeth von Joel Coen (Alison Cohen Rosa/A24)

Drei Stunden dauertin Cannes mit dem Preis für das beste Drehbuch ausgezeichnete Verfilmung vonKurzgeschichte "Drive My Car" - es geht um einen Theatermacher, Ehebruch, den Tod der Ehefrau, eine Tschechow-Inszenierung mit vielsprachigem, asiatischem Cast und eine nahezu schweigsame Chauffeurin. Die Filmkritiker wohnten diesem leisen Film so ehrfürchtig wie bestrickt bei: "Die große Faszination dieses Films liegt darin, wie Hamaguchi" seiner Geschichte stets weitere "Schichten von Bedeutung und Suggestion hinzufügt", schreibt Barbara Schweizerhof in derund gibt allen Entwarnung, die 179 Minuten Laufzeit fürchten: Dies ist "everybody's Lieblingsfilm mit. Tatsächlich fühlt man sich als Zuschauer nach Ablauf der 179 Minuten fast frischer als am Anfang, sozugleich war der Trip."Auch Daniel Kothenschulte staunt in der: "Hamagushi hat die Elemente seines schwerelos erzählten Filmsübereinander geschichtet. Dazu gehört auch die problematische Liebesgeschichte, die den Film wie eine falsche Fährte eröffnet und schließlich. ... Schwer zu sagen, wie es dem Filmemacher in seinem sachten, fast hypnotischen Regiestil gelingt, die Filmzeit buchstäblich aufzulösen. Aber am Ende scheint es, als habe er wenigstens eine der drei Stunden durch irgendeinen Bühnentrick zum Verschwinden gebracht." Das ist "ein Film, der mit seinem Drehbuch macht, was andere mit hundert Millionen Dollar machen", hält auch Andreas Kilb in derfest. "Er bringt eine Geschichte in Gang. Er gibt ihr ein Motiv. Und, die er spinnt, in diesem Motiv zusammen, sodass sich der innere Weg der Hauptfigur im äußeren Geschehen spiegelt und umgekehrt." Und auchThomas Groh war hin und weg : "Hamaguchis filmisches Vokabular besteht nicht aus großen Gesten. Es ist pragmatisch, ohne hemdsärmelig oder gar konventionell zu sein. Vielleicht istin diesem Zusammenhang - demütig gegenüber dem Sujet und den Figuren, von denen es erzählt. Demütig gegenüber der Kunst des unaufgeregten Erzählens, demütig auch vor dem Publikum, vor dem Hamaguchi selbst dann nicht auftrumpft, wenn er erschütternde Details aus dem Leben seiner Figuren erst weit sehr spät preisgibt."Die kurzzeitig auch im Kino ausgewertete-Produktion "The Tragedy of Macbeth" zeigt die Oscargewinnerundin traumhaften Schwarzweißbildern. Inszeniert hat die Shakespeare-Verfilmung McDormands Ehemann, seine erste Solo-Arbeit als Regisseur ohne seinen Bruder Ethan. Der in klassischer Kulisse gedrehte Film ist zwar "schlichtweg abgefilmtes Theater", schreibt Valerie Dirk im, doch "gekonnt abgefilmt mit Sinn für Tiefenschärfe, Einstellungen und Formen. Kameraarbeit und Bühnenbild machen den Dialogen Konkurrenz. So ein geschliffenes Schwarz-Weiß, so glatte Oberflächen und dunkle Schatten gab es im Kino lange nicht mehr."-Kritiker Nicolas Freund fühlt sich bei diesem Film zunächst zu den Salzburger Festspielen 1968, "wenn nicht noch früher", zurückversetzt, doch folgt sogleich Entwarnung: "Die Bilder wie von Ingmar Bergman oder Carl Theodor Dreyer und die Bühnengesten der Vorkriegszeit sollen verfremden und verunsichern,auf den Königsmörder und Geisterseher Macbeth - und Shakespeare doch vollständig beim Wort nehmen. ... Dieser zugleich altmodische und moderne Stil sieht einfach fantastisch aus: Forres, das Schloss der Macbeths, wirkt aus kantigem Beton und mit scharfen Lichteinfällen wie ein Albtraum Edward Hoppers oder eine größenwahnsinnige Bauhaus-Fantasie. Die Kontraste sind so groß, dass aus den Gesichtern der Figuren jedes Haar, jede Falte und jeder schiefe Zahnhervorsticht, wenn sie den Text aufsagen." Für diehat Thomas Abeltshauser den Film gesehen Besprochen werdenneuer "Matrix"-Film ( FR Standard , mehr dazu hier ),Biopic "Aline - The Voice of Love" über Tsp ),"Monte Verità" ( Standard ) und eine Ausstellung in Essen mit den Zeichnungen(online nachgereicht von der FAZ ). Außerdem erklären uns die SZ-Kritikerinnen und -Kritiker, welche Filme sich diese Woche wirklich lohnen.