Warum gab es zum Tod voneigentlich nicht reihenweise große Nachrufe in den Feuilletons? Man staunt, wenn man nun imUlrich Kriests späten Nachruf liest , was Fritz alles gewesen ist: Schauspieler für Fassbinder und Peckinpah, aber auch Regieassistent von Luchino Visconti, vielbeachteter Magazinfotograf, Münchner Gastronom, Mitbegründer des Magazinsund nicht zuletzt Filmemacher, der sich als "" weder beim Neuen Deutschen Film, noch bei "Papas Kino" einsortieren ließ: Dieses "zerklüftete Oeuvre" füge "sich bestens zum Impuls einer kritischen Re-Vision des schlecht gealterten Kanons des Neuen Deutschen Films unter dem Gesichtspunkt derund vertanen Möglichkeiten. Fündig wird man allerdings eher bei Zeitschriften wie SigiGötz Entertainment oder, wo Rainer Knepperges 1999 überder Filme von Roger Fritz schrieb: 'Die Filme von Roger Fritz tun nie so, als würden wir, was gezeigt wird, nicht bereits kennen; deshalb sind sie auch keineswegs 'immer noch aktuell', sondern etwas, was es heute kaum noch gibt, sie sind.'" Mehr zu Roger Fritz finden Sie in unseren Presseschauen, einen Vorgeschmack bietet der Trailer zu seinem schönen Film "Mädchen, Mädchen":Ziemlich fassungslos steht -Kritiker Matthias Dell vor der ZDFNeo-Serie "Westwall", dienach seinem eigenen Roman verfasst hat und in der sich eine rechte Zelle aus einer Gruppe obdachloser Kinder und Jugendlicher bildet: "Einer Gruppe von Menschen, die in der Gegenwart Opfer rechter Gewalt ist, wird in der Serie, die behauptet, etwas über Gegenwart zu erzählen,, um zugleich einen Mitleidsanker einzubauen, der in der Logik von jahrzehntelanger, verständnisvoller Entschuldigung rechtsextremer Gewalt steht ('verführten')."Außerdem: Auchdreht seine Filme weiterhin "auf", gesteht der Hollywoodregisseur im-Gespräch zum Start seiner Musical-Neuverfilmung "West Side Story", aus deren Anlass sich Georg Seeßlen fürnochmals das Original zu Gemüte geführt hat. Dominik Kamalzadeh sichtet für denFilme des online stattfindenden Wiener Filmfestivals ". Im resümiert Patrick Holzapfel dieBesprochen werdenauf BluRay veröffentlichter Film "Beyond the Infinite Two Minutes" ( critic.de ), die aufgezeigte Naturdoku "Welcome to Earth" mit FAZ ), die-Serie "" über den Stern und die gefälschten Hitlertagebücher ( NZZ ) und die Ausstellung "!" im Pariser Musée d´Orsay über das Verhältnis zwischen der bildenden Kunst des 19. Jahrhunderts und den ersten Kinojahren ().