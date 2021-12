Berthe Moristo: Julie Manet. Julie Manet et sa levrette, 1893. Bild: Musée Marmottan Monet

Einblick in die bürgerlichen Zirkel der Impressionen bekommt -Kritiker Joseph Hanimann mit der Ausstellung zuim Pariser Musée Marmottan Monet . Julie Manet war die Tochter Berthe Morisots und die Nichte Edouard Manets, ihr Vater war sein Bruder. Künstler gingen in diesem Haus ein und aus, Julie Manet selbst malte eher zur Lebensbereicherung als aus Ambition, sie war Modell und Muse, später Mäzenin und Erbverwalterin: "Im Mittelpunkt steht die, betrachtet aus dem Blickwinkel einer ins Milieu hineingeborenen Zeugin, die aufschnappte und mitschrieb. Denn die tagebuchführende und malende Julie Manet, deren Bilder hier zum ersten Mal im Zusammenhang ausgestellt werden, verstand sich nicht wie ihre Mutter und ihr Onkel als authentische Künstlerin. Sie malte aus der Gelegenheit und durch die Anregung ihres Milieus. Interessant ist die Schau dann, wenn vorgeführt wird, wie nah die impressionistische Malerei amzwischen Salon und inszenierter Natur in Park und Kunstlandschaft gedieh."Der kurdische Künstlerhat in einem Festungsturm der Stadtmauer von Diyarbakırausgestellt, die an Verbrechen erinnern sollen, die an Kurden begangen wurde. Jetzt hagelt es Angriff von allen Seiten, berichtet Susanne Güsten im, vom nationalistischen Innenminister, von kemalistischen Kolumnisten und kurdischen Extremisten: "Vom Ausmaß der Anfeindungen ist der Künstler erschüttert: Mit Kritik habe er gerechnet, aber nicht mit einemauf die Kunst. Was ihn vor allem schmerze, sei die Tatsache, dass niemand im Land gegen den Angriff protestiert und diehabe."Besprochen werden eine Ausstellung über die Künstlerfreunde "Manet und Astruc" in der Kunsthalle Bremen SZ ), die opulente-Ausstellung in der Wiener Albertina (die Sabine Vogel in der NZZ zufolge sehr schön nachzeichnet, "wie Modigliani zu seiner einzigartigen Bildsprache fand") und die Schau "Life Between Islands" zuin der Tate Modern in London (die Laura Cummings im Observer als berauschend, kraftvoll, radikal, zart und so verstörend wie schön feiert)