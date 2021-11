Bild: Otto Wyler. Männlicher Akt, 1916. Sammlung Carlo Mettauer. Nachlass Otto Wyler.

Bild: Paula Modersohn-Becker: Sitzender Mädchenakt mit Blumen. 1907, Von der Heydt-Museum, Wuppertal.

Im Museum Franz Gertsch in Burgdorf ist in der Ausstellung "Die schönsten Bilder" mitderzeit ein "leiser Meister" wiederzuentdecken, rät Roman Hollenstein in der. Dort sind "einige der schönsten Wyler-Bilder zu einem an kunsthistorischen Bezügen reichen Dialog vereint: Verrät der frühe, in loderndem Rot gehaltene 'Jom Kippur in der St. Galler Synagoge' Wylers Beschäftigung mit dem, so scheint der 'Tango-Tee in Paris' 1913 bereits Varlin anzukündigen. Der inerstrahlende 'Monte Forno' lässt hingegen fast schon Robert Rymans monochrome Sinfonien erahnen. Die gnadenlose Unmittelbarkeit vonKörperlandschaften wiederum nimmt gleichsam ein auf den ersten Blick unangenehm direkter Männerakt aus dem Jahr 1916 vorweg."Die große-Ausstellung in der Frankfurter Schirn zeigt, "wie rasant und in welch üppigen Entwicklungsschritten die Malerin im anbrechenden 20. Jahrhundert ihr Werk entwickelte und die europäische Kunstgeschichte gleich mit", jubelt Kia Vahland in dernicht nur beim Betrachten eines Selbstporträts, das Modersohn-Beckerzeigt: "Es ist, soweit überliefert, das erste Mal, dass eine Künstlerin sich so malt, nackt und mit Kind im Bauch, eine Frau, die gleich doppelt Leben schaffen kann: als Malerin an der Staffelei und als potenzielle Mutter in der Wirklichkeit. Und weil dieses eigentlich so naheliegende Motiv in der Kunstgeschichte so ungewohnt ist, fällt plötzlich auf, was manchen anderen Frauenakten abgeht: die Selbstverständlichkeit und die. Das also, was in der Renaissance Albrecht Dürer mit seinem gezeichneten Selbstakt für die Männer geleistet hat, holt Modersohn-Beckerfür die Frauen fulminant nach."Lange dauerte es, bis sich die "" mit demversöhnte, dann aber stand die "Freisetzung von Begehren" in der Kunst Pate für diedes Menschen, schreibt Ronald Pohl imund seufzt: "Mit einer Vielzahl vonmuss jedoch gerade die zeitgenössische Kunst rechnen. Unter Hinweis auf die Ausbeutung derer, die als Bildvorlage für andere herhalten, gehen Besorgte jeder Couleur gelegentliche Zweckbündnisse ein, auch solche mit der."Besprochen werden die Ausstellung ". Geburten und Wiedergeburten" im Dogenpalast in Venedig ( Tsp ) und die Ausstellung "Mission Rimini. Material, Geschichte und Restaurierung des" im Frankfurter Liebieghaus ().