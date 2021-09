Szene aus "Aufstieg und Fall eines Vorhangs und sein Leben dazwischen". Volksbühne Berlin. Bild: Christian Thiel

Szene aus "Öl!" am Schauspiel Frankfurt. Bild: Thomas Aurin

eröffnet seine erste Spielzeit als Intendant der Volksbühne mit einem eigenen Stück, alle Zeitungen berichten, nicht ohne die Querelen der vergangenen Jahre noch einmal zu resümieren, die meisten KritikerInnen bleiben allerdings zurück zwischen Ratlosigkeit und Enttäuschung. Einen immerhin "gut abgehangenen"zwischen "Janis El-Bira mit dem neuem Stück "Aufstieg und Fall eines Vorhangs und sein Leben dazwischen", das gewohntermaßen allerhanderöffnet: "Es geht um Film-im-Theater-im-Film, um, Roboter undund um jede Menge Vorhang-Metaphysik mit Theorieeinsprechern nach. Martin Wuttke sitzt in Gestalt eineswortwörtlich der Tod im Nacken, Kathrin Angerer lässt sich royal die Füße waschen, Margarita Breitkreiz zelebriert die Pollesch-klassischen Pausen, in denen das Sprechen dem Körper stets um eine Silbe voraus zu sein scheint. Die Pollesch-Sprechenden bleiben wie eh und jeihrer eigenen Hirnströme.""Etwas mager bleibt, was an Denknahrung so hängen bleibt", kommentiert Katrin Bettina Müller in der: "Die Inszenierung ist lustig, aber gemessen an dem, was dieses Haus, das sich die Überforderung des Zuschauers lange auf seine Fahnen geschrieben hatte, und gemessen auch an dem, was René Pollesch hier schon an Gedanken bewegt hat, auch eine." Deutlicher wird etwa Charlotte Szasz in der: "Hätte das Stück nach einer Stunde geendet, wäre es wiegewesen. Wie eine Party, auf der etwas geplaudert wird, man in Erzählungen, etwas von der Welt gesehen hat und man insgesamt mit Musik gut unterhalten wurde. Tut es aber nicht.." Auf fragt Eva Behrendt nach dem Stück: "Wo weist es in die Zukunft?" "Enttäuschend lahm" findet Rüdiger Schaper imhingegen die Premiere.Vielleicht liegt das auch daran, dass Pollesch immer wieder betonte, er wolle das Haus als "" leiten, glaubt Peter Laudenbach in der: "Es wirkt ein wenig, als sei der Hauptzweck der Volksbühne als sich selbst regulierendes System, dass es sich alle Beteiligten nett miteinander machen - das-&-, dessen Ergebnisse das Publikum aus reiner Großzügigkeit betrachten darf." In der hört Bernd Noack vor allem "Sätze und Geschwurbel aus derdes Autors." Im freut sich Colette M. Schmidt lieber über die vielen Österreicherinnen, die Pollesch ans Haus geholt hat. Einen "schlicht-schönen" Abend erlebt nur Simon Strauss in der: "Es ist, als ob René Pollesch mit seinem Eröffnungsabend von vornherein deutlich machen wollte, dass er den Namen seines Hauses auf der zweiten Silbe betont: Die 'Bühne' ist ihm das Entscheidende, nicht das 'Volk'..."Mehr Spaß haben die KritikerInnen derweil am Schauspiel Frankfurt mit Inszenierung "Öl" nachgleichnamigem Roman von 1927 über die kalifornische Ölindustrie. "Kein Abend für Faulpelze", freut sich Judith von Sternburg in der: "Der vielstrapazierte Begriffist für solche leichtgängigen Dreistünder erfunden worden. Leichtgängig, aber helle und ein, aber unter dem Strich so verblüffend unpolitisch, dass sich Upton Sinclair im Grabe umdrehen müsste, wenn ihm nicht klar wäre, dass auch alle Metaphysik nur dem Kapitalismus dient." AuchLeopold Lippert amüsiert sich prächtig mit diesem "exzessiven" "Abgesang" auf das Ölzeitalter. Und in derist Christiane Lutz froh, dass Gockel ihr keine moralische "Klimakrisen-Inszenierung" liefert.Außerdem: Diebringt eine Statement von, dessen Inszenierung "Oedipus" gestern das MITEM-Theaterfestival in Budapest eröffnete, der aber dennoch den "von Kunst und Lehre in" und vor allem die Umstrukturierung der Hochschule für Theater und Film SZFE verurteilt: "So freue ich mich zwar, dass die Menschen in Budapest meine Arbeit sehen konnten, halte es aber für meinezu erklären, dass ich weder mit der Aushöhlung der Freiheit und Unabhängigkeit der Lehre und der Kunst noch mit der ungesunden Konzentration von zu viel Macht undAkteure einverstanden bin."Besprochen werdenInszenierung "Richard the kid & the king" am Schauspielhaus Hamburg und Johan Simons' Inszenierung "Der Idiot" am Hamburger Thalia Theater ( taz ),"Walküre"-Inszenierung am Klagenfurter Landestheater ( Standard ).