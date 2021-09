Wer die Beatles und Kraftwerk als wichtigste Stichwortgeber im Pop zelebriert, übersieht den Einfluss, den' undmitauf die Popmusik genommen haben, schreibt der Pophistoriker in einem Magazinbeitrag des Streamingdienstes: "What was it about the Chic sound that invitedy? Rodgers developed funk guitar into athat glinted and shimmied like a firefly. Edwards' bass combined melodic mobility with sub-bass impact, juddering up from the floor to your core. His lines seem to wiggle and frisk and sometimes even froth while massaging your whole body with surround sound. Chic favored chord changes sublimely poised between happy and sad while the choruses were staccato, theseemingly plotted on graph paper. The same architectural elegance structured the arrangements, resulting in, with most of the instrumentation cutting away to leave bass and drums cavorting in a chasm of wide-open space. ... What set Chic further apart was a subtle infusion of. Even the group's name seemed to both celebrate and satirize disco's aspirational high-life fantasies."Reinhard J. Brembeck berichtet in der SZ von einem-Abend mit denunterin der Kirchein Barcelona. Das Gebäude packe den Klang allerdings in ein kaum mehr in sich differenzierbares Klanggebilde, erfahren wir: "Steigerungen, die leise beginnen und auf Fortissimo- oder Forte-Fortissimo-Eruptionen zuschleichen, machen von Anfang an einen furchterregenden Eindruck., der gleich alles Erdenleben auslöschen wird?"Außerdem: In derporträtiert Manuel Brug den Dirigenten, der nicht nur mit dem Taktstock, sondern mit seinem unverschämt guten Aussehen auch auf Instagram Karriere macht und den Gewinner-Lifestyle zelebriert: "Selbst zwischen zwei Amsterdam-Vorstellungen jettet er für 48 Stunden zum Speedbaden nach Spanien." Die reicht Wassilis Aswestopoulos' Nachruf aufnach (weitere Nachrufe hier ).Besprochen werden' Debütalbum "Montero" ( Pitchfork , mehr dazu hier ), das neue Album von ZeitOnline ), die-Aufführungen beim Musikfest Berlin ( taz ),neues Album "K Bay" ( Standard ) und das Konzert desunterbeim Enescu-Festival ( FAZ ).