In dersehr klare Worte in der Debatte um. Die Debatte sei wichtig, aber sie muss eine innerjüdische bleiben, betont sie und wirftgleichermaßen vor, aus Eitelkeit oder Bedürftigkeit die große Bühne gesucht zu haben: "Diese Debatte, das reale Schicksal jüdischer Deutscher, wurde benutzt, um Politik zu machen. Erst von Czolleks Followern gegen den linkenkritischen Biller, dann gegen Czolleks linke Stimme, aber dann eben auch von konservativen Zeitungen, um mit 'Wokeness' aufzuräumen, und zuletzt von den Unterzeichnenden der Czollek-Solidaritätsbekundung... Wer Jude ist, das bestimmen Juden, mit allem Streit, allen Ambivalenzen, aller Bedürftigkeit, mit großen Verletzungen und hoffentlich großen Versöhnungen. Nicht-Juden müssen hier schweigen. Chuzpe ist es,und zu glauben, das sei Solidarität. Es ist ein merkwürdiges Verständnis von Solidarität lässt, öffentlich zu bestimmen, wer eine jüdische Identität hat, 86 Jahre nach Erlass der. Für Deutsche, für Nicht-Juden und gerade für Linke ist das."Welche Debatten in der Öffentlichkeit wie geführt werden sollten, beschäftigt auch die Kultur- und Religionswissenschaftlerinauf. Sie fordert von den Musliminnen und Muslimen mehr: "Wenn ich etwa auf die Schweizer Burka-Debatte im Frühjahr zurückblicke, sehe ich, dass genau das passiert ist: Wir haben auf den antimuslimischen Rassismus und den Sexismus hingewiesen, der hinter einem solchen Burka-Verbot steckt - aber wir haben die Chance verpasst, in der breiteren Öffentlichkeit auch darüber zu streiten, was wir als Muslim:innen von der Tradition des Gesichtsschleiers halten. Wir haben die Gelegenheit verpasst, so auch öffentlich klarzumachen, dass auch viele von uns das kritisch sehen... In der Öffentlichkeit braucht es einetheologische und gesellschaftliche Diskussion aus muslimischen Perspektiven über Themen wie Antisemitismus, Homophobie und Frauenfeindlichkeit."