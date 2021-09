Große Trauer um: In Griechenland galt der Komponist und Politiker als Volksheld - er war "der", schreibt Gerhard R. Koch in der- und mit seinem Sirtaki für den Film "Alexis Sorbas" gab er den Menschen Europas eine Sehnsuchtsmelodie. Die Faschisten des Zweiten Weltkriegs und der Militärdikatur folterten ihn, sein widerständiger Geist blieb ungebrochen.Sein Werk ist weit und reichhaltig, schreiben Christiane Schlötzer und Reinhard J. Brembeck in der: Er "komponierte Oratorien und Opern, aber in die Herzen seiner Fans schrieb er sich mit seinen Liedern ein, lyrischen Kompositionen, die Generationen von Griechen die Gedichte ihrer großen Poeten Seferis, Elytis und Ritsos so nahebrachten, dass ihre Verse bis heute zum Alltagskanon gehören. Auch wer den griechischen Literaturnobelpreisträger Odysseas Elytis nie gelesen hat, kann in Griechenland seine Verse singen, weil Theodorakis sie vertont hat." Er "verknüpfte die ehermit der", schreibt Harry Nutt in der. "Sein größtes musikalisches Verdienst war zweifellos die Aufwertung der bis dahin als Subkultur verschmähten", schreibt dazu Agni Rassidakis in der. Abseits vom längs Folklore gewordenen Sirtaki zählt Theodorakis' Soundtrack zu' "Z" zu seinen bekanntesten Werken:Seinen Heldenstatus in Griechenland hat er sich "in einem langen Leben errungen, in dem die Freiheit immer wieder auf dem Spiel stand und die Kunst nie nur sich selbst genügte, sondern an der Seite derer war, dieleisten", schwärmt Ulrich Amling im: "Seine Lieder sind Fahnen, die man zwar verbieten, aber niemals aus dem Gedächtnis löschen kann." Bis ins hohe Alter und noch im Rollstuhl nahm der 96-jährig Verstorbene an Demonstrationen teil und intervenierte in der Öffentlichkeit, staunt Hannah Schmidt auf, nicht ohne dabei auch einen Blick auf Theodorakis'zu werfen.Aber er blieb auch "bewundernswert stur ein Volksmusiker, der einen selbstständigen Weg gegangen ist", schreibt Gernot Wolfram in der: Theodorakis' "Tod erinnert daran, dass, eine seiner Lieblingsformulierungen, nicht allein rational aufgelöst werden darf. Seineauf den Ungeist jedweder Diktaturen wird sicher eines der bleibenden Vermächtnisse dieses Jahrhundertlebens sein. ... Etwas, was sich Bertolt Brecht zeitlebens gewünscht hatte, nämlich, dass sein Werk vom 'Volk' aufgenommen werde, jenseits von billigem Pathos, erfüllte sich in seinem Schaffen." Weitere Nachrufe schreiben Manuel Brug ( Welt ), Bernhard Uske ( FR ) und Christian Schachinger ( Standard ).hat ein Feature aus dem Jahr 2015 wieder zum Nachhören online gestellt Jan Brachmann schreibt in dereinen Nachruf auf den Geiger. Und spricht das Bachsche Doppelkonzert an, das er mit seinem Vater David einspielte und "das in beider Interpretation für viele Hörer bis heute den Inbegriff kosmischer Schönheit verkörpert".Kẹ́mi Fátọba gratuliert in derzum 40. Geburtstag, den die Popmusikerin morgen feiert. Und:sind nach 40 Jahren zurück, staunen Edo Reents ( FAZ ) und Ueli Bernays ( NZZ ).Besprochen werden' neues Album "Sometimes I Might Be Introvert" ( taz ZeitOnline ),neues Album "Donda" ( NZZ , mehr dazu hier ),Biografie über NMZ ),Dokumentarfilm "Freakscene" über die Band Jungle World ),Auftritt beim Lucerne Festival ( NZZ ), der Saisonauftakt desunter Welt ),Konzert beim Rheingau Musik Festival ( FR ) und eine Doku über den Anschlag aufs SZ ).In der Frankfurter Pop-Anthologie schreibt Jan Wiele über"De Cara a la Pared":