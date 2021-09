Mit der Uraufführung von' "A House of Call" wurde das Musikfest Berlin eröffnet. Dargeboten haben das hundertminütige Werk dasunter dem Taktstock von. Diese "Megasinfonie" bilde eine Zusammenfassung des Gesamtwerks dieses "wundervollen Antikomponisten", schwärmt Reinhard J. Brembeck in dernach einem offenbar fordernden, aber sehr beglückenden Abend: "Avantgarde wird mit Free Jazz gekoppelt, Poprhythmik mit Mikrotonalität, Religion mit Politik, Literatur mit Traditioneller Musik, und Hardcore-Ästhetik mit einer die Stile schamlos schön mixenden Musica impura." Dazu laufen vom Band Fundstücke aus Sprach- und Liedarchiven: "Goebbels greift in seinen Überschreibungen Tonfärbung, Melismatik, Rhythmik, Intensität der Vorlagen auf, er denkt, träumt und komponiert sie weiter, kontaminiert sie, mit Minimalmusikpatterns, Schlagwergkaskaden und."Katharina Granzin ergänzt in der: "Der 'Call' besteht in diesem Haus des Rufens in Tonaufnahmen menschlicher Stimmen, die jeweils die Basis eines Stückes bilden und mit denen das Orchester interagiert: nicht lediglich auf sie antwortet, sondern sie." Zahlreiche der Aufnahmen stammen "von, die in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts vonangefertigt wurden: manche in Afrika, andere in Kriegsgefangenenlagern des Ersten Weltkriegs. Georgische Bauern besingen subversiv ihre Freiheit, afrikanische Schulkinder singen ein deutsches Kirchenlied. Gleichsam tastend nähert sich Goebbels' Musik diesen oft untererzwungenen Aufnahmen, nimmt vorsichtig ihre Motivik auf, beginnt eine zurückhaltende Begleitung."Dassunduntersagen, dass nach ihrem Ableben (anders als etwa im Fall von Prince oder David Bowie) haufenweise unveröffentlichtes Material auf den Markt gebracht wird, ist zwar öffentlichkeitswirksam, aber der Sache nach einigermaßen sinnlos, hat Marlene Knobloch für diebeim Urheberrechtsexperten Peter Raue in Erfahrung gebracht : Denn "'der Künstler ist nicht davor gefeit, dass die Erben diese Verfügung nach seinem Tod wieder. Denn sie werden.'"Weitere Artikel: Die 35-jährigewird ab der Saison 2023 Chefdirigentin des Konzerthausorchesters Berlin, meldet Catrin Lorch in der SZ. Wolfgang Fuhrmann berichtet in dervom Festival "Laus polyphoniae", das sich in diesem Jahr insbesondere dem Renaissance-Komponistenwidmet. In der schreibt Manuel Brug einen Nachruf auf den Komponisten. Jürgen Kesting gratuliert in derder Sängerinzum 80. Geburtstag.Besprochen werden die Berliner Ausstellung "Bone Music" über Musik, diein den Ostblock geschmuggelt wurde ( Freitag , mehr dazu hier ),Porträtfilm "A Symphony of Noise" über den Klangkünstler und -forscher Jungle World ) und neue Popveröffentlichungen, darunter das neue Album von, aus dessen Name die Covergestaltung die Worte "" hervorhebt - "und die Schönheit hier ist, dass das Album auchklingt", ulkt -Kolumnist Jakob Biazza.