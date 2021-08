"La Balsada" auf dem Zürichsee. Foto: Christian Altorfer / Zürcher Theaterspektakel

Kyle Abrahams "Requiem: Fire in the Air of the Earth". Foto: Peter Hönnemann

Mit angehaltenem Atem verfolgt Valeria Heintges in derdas Zürcher Theaterspektakel , dem es trotz Pandemie gelang, internationale Arbeiten in die Schweiz zu holen, aus dem Libanon, aus Ruanda oder aus Kolumbien, wie "La Balsada" vom: "Einem spektakulär beleuchteten und mit Goldlametta behängten Boot entsteigtund gruselig blutverschmierter Gesichtsmaske., doch wird die bald abgelöst von den Klängen des Akkordeons, diespektakulär, aber komplett schmerzfrei in die Nacht peitschen lässt. Vorbild dafür ist das Fest 'Los Santos Inocentes", die unschuldigen Heiligen, von dem parallel in einem Dokumantarfilm erzählt wird. Der Film zeigt eine kultulturelle Aneignung unter umgedrehten Vorzeichen, wenn schwarze Männer in Frauenkleidern und mit hellhäutigen Fratzengesichtern durch die Straßen jagen und mit ihren Peitschen schlagen. Sie reagieren mit dieser Mischung ausauf Sklaverei und Kolonialismus in der Geschichte und Rassismus bis in die Gegenwart. Zuweilen treffen ihre Peitschen andere Menschen, die sich dann mit schmerzverzerrten Gesichtern abwenden, so die Filmbilder. 'Man muss hier leben, um', sagt einer darin."





In derstellt Wiebke Hüster den amerikanischen Choreografenvor, dessen "Requiem: Fire in the Air of the Earth" gerade auf Kampnagel in Hamburg aufgeführt wurde. Abraham, der virtuos modernen und klassischen Tanz mit der Hiphop-Kultur zusammenbringt, wird einer der ganz Großen, ist sie sich sicher: "Männer und Frauen erschaffen ein, dessen gewagte Architektur stilistisch auseinanderstrebende Elemente zu einer klaren, zeitgenössischen Sprache zusammensetzt. Und dieses Zusammengesetzte soll man auch spüren. Es stolpert, es setzt aus, es; plötzliche, unorganische, maschinenhafte Wechsel in der Phrasierung sind gewollt und sind so richtig und klug gesetzt wie die dunklen Beats, mit denen Musikproduzentin Jlin Mozarts Requiem in Stücke reißt und wieder durchscheinen lässt durch die Elektronik."Wird sie singen, lautete in den letzten Tagen die bange Frage, dennwar erkältet, wie man überall lesen konnte. Jetzt trat sie als "Tosca" in Salzburg auf und-Kritiker Helmut Mauró liegt wie stets auf den Knien : "Die Bühnenpräsenz Netrebkos ist enorm, dabei spielt sie die übrigen Protagonisten nicht an die Wand. Und stimmlich? Erlebt man sie, sodass man glauben muss, es gebe keine Grenzen."Weiteres: Im Interview mit der spricht ein anonymer afghanischer Schauspieler über die Sorge um seine Familie. In der erinnert der Frankfurter Planungsdezernentdaran, dass dienur gegen größte Widerstände der SPD durchgesetzt werden konnte, die bekanntlich Schulen und Kitas gegenüber elitärer Hochkultur favorisierte.Besprochen werden die Uraufführung von"Playing Trump" an der Staatsoper Hamburg ( SZ ),siebenstündige Inszenierung von' "Die letzten Tage der Menschheit" in Berlin ("Wer in den nächsten Wochen in die Belgienhalle fährt, der kann 'ein' und ein paar schneidige Katastrophenkalauer hören: 'Der Fortschritt muss uns glücken, sonst geht die Welt auf Krücken'", schreibt im Aufmacher derSimon Strauß, dem das Stück ganz schön an die Nieren ging), die Performances "Frontera" und "Archipel" beim "Tanz im August" (die Sandra Luzina im Tsp zufolge dem Berliner Festival ein beglückendes Finale bescherten), eine anarchistische Inszenierung von"Ring des Nibelungen" mit dem Berliner Theater Thikwa Nachtkritik ),"suggestive"-Inszenierung "Der Untergang des Houses Usher" und Florentina Holzingers knallige Performance "A divine comedy" bei der Ruhrtriennale ( taz ) und die Berliner Protestoper "Wem gehört unsere Straße?" in Kopenhagen ( DlfKultur ) und"Cinderella" im Gillian Lynne Theatre in London ().